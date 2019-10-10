10 月 10 日，据界面新闻报道，永辉买菜 App 北京将于 10 月 26 日之后上线。永辉 mini 店以店仓的形式跟它打配合，同时还会根据不同的品类为该平台设立独立的前置仓。按照规划，永辉 mini 在全国的规划是开设 800 家门店和 200 家独立仓。

据介绍，永辉买菜 App 独立于永辉生活 App 之外，后者是此前永辉云创打磨的产品。客服人员称，二者有点类似，双方定位属于公司内部决策。

从页面品类设置和界面设计风格看，两个 App 有部分重叠的内容，如二者都设有 “小辉推荐”、“永辉大菜市” 等类目。不过，永辉买菜 App 目前似乎还不够稳定，不时会弹出错误代码。

永辉生活 App 的匹配范围包括永辉 Brovo、超级物种、永辉生活超市、永辉 Mini 在内永辉旗下所有子业态门店，系统会根据下单者的位置自动匹配。永辉生活 App 不能确保 1 小时送达，且匹配范围已经出现收缩，比如同一家门店在京东到家平台上可以下单，在永辉生活 App 上则显示超出配送范围。

而永辉买菜 App 似乎更注重配送时效，直接将 30 分钟送达写入 App 首页。申万宏源零售研究员赵令伊披露的调研报告显示，永辉计划首批在 7-8 个城市推广永辉买菜 App，前期引流拉新投入预算合理、成本可控。到家服务以生鲜商品为主，永辉的供应链优势和运营优势为其提供价格竞争优势，这得以保障永辉的线上业务有毛利空间。