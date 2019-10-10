苹果将于明年上半年推出 AR 眼镜

天风证券分析师郭明錤发布报告称，苹果公司计划在 2020 年上半年推出一系列新硬件，其中包括该公司将与第三方品牌合作生产的新型 AR（增强现实）眼镜。郭明錤表示，苹果公司正在与第三方品牌合作研发 AR 眼镜，并将于 2020 年上半年推出。Facebook 等其他公司也正在与 Ray-Ban 等第三方公司合作生产类似产品。

Windows 10 中将加入接听 Android 手机电话的功能

根据 9to5google 报道，最新的 Windows 10 Preview 版本中新增加了从 Android 手机接听电话的功能。这或许是 Windows 10 系统和 Android 系统开始结合的另一佐证。此前，微软发布的折叠手机 Surface DUO 便深度集成了 Android 系统。

美国消费者杂志称特斯拉自动泊车系统 “出现故障”

美国颇具影响力的杂志《消费者报告》称，特斯拉的智能召唤自动泊车系统存在 “故障”，只能间歇性地工作，这一问题加剧了人们对这个基于应用程序的功能的质疑。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）上周表示，正在调查特斯拉 Model 3 车主使用智能召唤功能在停车场导致的撞车事故。

扎克伯格将出席听证会回应有关加密货币 Libra 的问题

北京时间 10 月 10 日凌晨消息，美国众议院金融服务委员会（Financial Services Committee）周三宣布，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将于本月向该委员会作证，回应有关 Libra 的问题。

此次听证会将于美国东部时间 10 月 23 日上午 10 点（北京时间 10 月 23 日晚上 10 点）召开，扎克伯格是唯一证人。上周曾有外媒报道称，众议院成员一直都在与 Facebook 首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）进行谈判，想要推动扎克伯格就 Facebook 加密货币计划作证。

众议院金融服务委员会主席马克辛·沃特斯（Maxine Waters）此前要求，在一次有关 Facebook 加密货币 Libra 的听证会于 7 月召开之前，该公司必须暂停实施这个项目。随后，沃特斯对 Facebook 加密货币项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）并未承诺推迟这个项目感到不满。

他的证词还可能会在 Facebook 目前面临的多项反垄断调查中发挥重要作用，该公司正在接受美国联邦贸易委员会（FTC）、各州总检察官以及众议院司法委员会（Judiciary Committee）的审查。Facebook 发言人称：“马克期待着向众议院金融服务委员会作证，并回应议员们的问题。”