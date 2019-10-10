OPPO 今天发布了全新的 Reno Ace 机型，而与此同时亮相的，还有特别定制的高达版本。同时为了配合这款手机的发布，还做了两款定制版配件，游戏手柄 C1 独角兽高达定制版和 OPPO 无线降噪耳机 Enco Q1 报丧女友高达定制版。需要注意的是，手机采用的是限量发售，全球只有 3 万部。

其中，特别版手机基于 RX-78-2 初代高达进行定制，整体配色与 Version 3.0 的配色比例十分的接近，银灰玻璃背面上通过 AG 蚀刻，还原模型上渗线、水贴，让机体外交错的装甲更具立体感。此外，摄像头外框的金色 logo，手机顶部和底部的红蓝隔断，都是 MS 上最据识别性的色彩。

作为 OPPO 的第一款游戏手柄， OPPO 游戏手柄 C1 独角兽高达定制版以 RX-0 独角兽为原型配色，采用了 OPPO 自研的 Free-mapping 映射技术，可以与 ColorOS 系统深度适配，加上蓝牙 5.0 BLE 芯片, 做到 “靠近发现，即连即玩”，以及近乎无迟滞的操控体验。此外，该游戏手柄还搭载 ALPS 复合振动线性马达，基于游戏场景和玩家操作提供多样化 4D 细腻震感，配合 OPPO Reno Ace 的 90Hz 电竞屏、立体声双扬声器等高性能配置，给予游戏玩家更加沉浸式的综合游戏体验。另外手柄采用高灵敏度 3D 可下压摇杆以及微动开关肩键，多键设计也便于多指联动简化操作。

OPPO Enco Q1 无线降噪耳机基于 RX-0 二号机报丧女妖机甲的黑金元素定制，颈环上采用了激光镭雕工艺为耳机赋予独一无二的型号字；从耳机的编织线，再到耳帽上金属光泽，每一处都化繁为简，让整个耳机只有黑金撞色，迸发出变身后金色辉光。