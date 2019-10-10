除了高配的机型，市场同样需求中配的价位。OPPO K5 作为 K 系列全新产品，延续系列原有优势的基础上全面提升配置。硬核实力比肩旗舰级产品，同时性价比有所兼顾。

作为技术主航道之一，OPPO 的影像创新一直处于行业前列。此次，OPPO K5 从拍照到视频功能都有非常大的提升。6400 万像素后置主摄的四摄组合，全面覆盖长焦、超广角、复古、黑白等拍摄场景；3200 万美颜前置镜头影像表现突出，更加清晰地记录每一个拍摄瞬间，满足用户个性化拍摄需求；超清视频防抖、5 倍混合光学变焦等配置更是满足用户多样需求。

此外，其搭载全新国民级闪充 VOOC 4.0，可实现 30 分钟内将 4000mAh 的 K5 充至 67%。硬件方面，OPPO K5 搭载高通骁龙 730G 处理器，配备最高 8GB+256GB 大内存及 LPDDR4x+UFS 2.1 高速存储组合。

价格方面，6GB+128GB 官方售价 1899 元，8GB+128GB 官方售价 2099 元，10 月 10 日 16：00-18:00 在 OPPO 官方商城、京东、天猫、苏宁易购开启抢先购，抢先购期间立减 100 元，10 月 17 日正式开售。