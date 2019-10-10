OPPO 很少给自己的机型取一个中文名陪衬，这次带来了名叫超级玩家的新机：Reno Ace。显然，机如其名，用了很多超级的硬件堆砌，杀入高配市场。作为 Reno 系列的全新产品，OPPO Reno ACE 搭载两大王牌技术及众多硬核科技，满足对高性能和高配置的需求。

Reno Ace 搭载全球量产最快的手机充电技术 65W 超级闪充，在适配器端、电池端、充电算法等方面进行了完善的优化，从而提升了整体的充电效率，解决用户充电焦虑。按照官方的演示，充电计时器显示 OPPO Reno Ace 的 4000mAh 电池仅需 30 分钟即可充满。“充电 5 分钟，开黑 2 小时”，65W 超级闪充硬核实力不容小觑。

此外，OPPO Reno Ace 采用了一块 6.5 英寸 AMOLED 浅水滴屏。这块屏幕可实现 90Hz 屏幕刷新率和 135Hz 触控采样率，屏幕无拖影、观感更顺滑，带来前所未有的感官体验。搭配低亮度无频闪调光方案，使 “用机” 与 “护眼” 两者兼得。

同时，该电竞屏在户外阳光下观看，亮度最高可以达到 700 nits，在显示 HDR 照片和 HDR10+ 视频内容时，峰值亮度最高可以达到 1000nits。 动态对比度达到了 2000000：1，让白色更亮，黑色更黑；在系统默认的生动显示模式下，其色准也做到了行业顶级的水准（delta E =3），色彩范围覆盖了 100% 的 DCI-P3 色域。

配合最高 12GB+256GB 的超大高速内存组合、立体声双扬声器、GCP 超现实画质增强技术、冰碳恒冷散热系统等科技，充分满足大型游戏的使用需求，带给用户全方位的畅快游戏体验。

最后，来说下大家关心的价格体系：OPPO Reno Ace 售价为：8GB+128GB 官方售价 3199 元、8GB+256GB 官方售价 3399 元、12GB+256GB 售价 3799 元，10 月 17 日开启抢先购，8GB+128GB 抢先价 2999 元、8GB+256GB 抢先价 3199 元。