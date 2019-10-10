郭明錤：苹果明年将发布 AR 眼镜、头盔和耳机

10 月 10 日消息，天风证券分析师郭明錤发布的最新报告称，苹果预计在明年推出多款 AR 设备，其中包含了 AR 头盔、眼镜和耳机，而他们也是希望新的 AR 技术和设备能够带动旗下终端的销量，比如 iPhone 手机等。

郭明錤表示，苹果公司正在与第三方品牌合作研发 AR 眼镜，并将于 2020 年上半年推出，同时他还透露，明年第二季度苹果也将推出一款改进键盘的新款 MacBook 和一款 AR 耳机。

谷歌最早或下周发布 5G 手机

据外媒最新消息，美国互联网巨头谷歌也加入了研发 5G 手机的浪潮中，该公司已经开始试生产一款 5G 智能手机，最早将于下周发布。

谷歌进军 5G 手机引发的一轮营销热潮，这将是第一家美国公司启动 5G 智能手机的研发制造，将会对苹果和三星电子和华为等其他领先硬件和手机制造商构成直接挑战。

诺基亚宣称拥有 2000 多项 5G 专利

据外媒报道，在 2018 年 9 月首次宣布 5G 标准后一年，诺基亚向欧洲电信标准协会递交相关文件，声称其已经拥有 2000 多项 5G 必不可少的专利，这反映了诺基亚在 5G 技术开发和标准化方面的持续领先地位。

诺基亚申请的第 2000 项 5G 专利包括美国专利 US9338、785B2 和欧洲专利 EP2848055B1，它们描述了一种为智能手机、工业设备和其他设备提供网络资源的发明，这些设备具有不同的能力和期望，以更短的等待时间、更高的可靠性和吞吐量提供访问服务。

Wework 上市折戟，共享办公企业盈利能力迎考

近日，美国第二大独角兽、共享办公鼻祖 Wework 正式发布声明称，公司将撤回招股说明书，推迟公司 IPO。这家估值最高时达到 470 亿美元的明星公司，正因成立 9 年来的迟迟不盈利而饱受二级市场投资者的质疑。

在开启上市进程后，Wework 的估值被不断下调至仅 100 多亿美元。如果按此估值上市，软银愿景基金等投资方或将血本无归。在诸多压力之下，Wework 不得不选择推迟 IPO，把精力集中在核心业务的经营上。

特斯拉 “全息玻璃” 专利曝光

《科创板日报》10 日讯，特斯拉最近公布的一项专利名为 “用于屏幕颜色匹配的全息装饰玻璃”，里面概述了该公司改善其汽车显示屏视角的方法。特斯拉选择了使用有色框和索引匹配胶来涂抹其车辆屏幕，并采用全息玻璃面板。通过采用这些技术，特斯拉希望为其车辆提供可以为所有乘客提供最佳视角的屏幕。当与该公司的娱乐功能配对时，这一功能尤其有用。