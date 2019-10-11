戴森发布公告宣布停止造车

据爱范儿报道，戴森发布公告宣布停止造车，原因是 ‘该项目在商业上不可行’，也就是说戴森认识到自家重金投入的汽车项目赚不了钱。

戴森创始人詹姆斯·戴森的内部信称：“这不是产品失败，也不是团队失败。” 事实上，戴森已经成功开发出了原型车，产品非常符合戴森的理念，但可惜在商业上并不可行。

内部信还透露了几个关键信息，戴森曾试图出售汽车项目，但苦于没有买家接盘，所以不得不停止该项目，接下来的戴森将把目光瞄向固态电池、视觉系统，机器人技术，机器学习、AI 相关技术。

2017 年 9 月，同样是一封内部邮件，70 岁的英国首富詹姆斯·戴森借着几张设计草图向全体员工宣布正式进军造车业，彼时的目标是 2020 年推出新车。规划显示，戴森将投入 20 亿英镑，其中一半将用于电池的研发。

全球 PC 出货量同比增长 1.1%：联想稳居首位 苹果第四

据新浪科技报道，第三季度全球 PC 出货量比去年同期增长 1.1%。

美国市场研究公司 Gartner 周四在一份报告中称，在截至 9 月 30 日的第三季度，全球 PC 出货量攀升至 6800 万台。联想（ThinkPad 专业设备产品的中国所有者）在全球市场中占有近 25% 的份额，扩大了其较之于美国竞争对手惠普公司的领先地位。

全球第二大 PC 厂商惠普仍然是美国最大的 PC 供应商。该公司一直在寻求渴望高价机器的客户（例如游戏发烧友），以提高利润率。专注于销售企业 PC 的戴尔名列全球前三名，苹果公司则以 7.5% 的市场份额位居全球第四。

欧盟法院允许两家 Android 手机厂商参与谷歌反垄断案

据新浪科技报道，北京时间 10 月 11 日凌晨消息，Alphabet 旗下谷歌部门因其 Android 手机软件而遭到了欧盟的创纪录反垄断罚款，目前该公司正在就此展开抗争，而在欧洲第二最高法院允许安卓手机厂商 Gigaset 和 HMD Global Oy 介入诉讼之后，这种抗争得到了加强。

谷歌正在欧盟普通法院（General Court）挑战欧盟委员会对其处以 43.4 亿欧元（约合 48 亿美元）罚款的决定，并下令谷歌放弃旨在打压其竞争对手的反竞争商业行为。欧盟委员会在 2018 年作出裁决称，谷歌在 Android 智能手机和笔记本上预装了 Chrome 浏览器和谷歌搜索应用，从而给自己带来了不公平的优势。

360 鲁大师上市大涨 218%

据第一财经报道，经历两次递交招股书上市失败后，360 鲁大师控股有限公司（下称 “鲁大师”）于 2019 年 9 月 20 日第三次向港交所递交招股书，并于 10 月 10 日在港交所上市，截至收盘，鲁大师大涨 218%，换手率高达 72%，总市值破 22 亿港元。

与局部高涨情绪相对应的，是业内人士理智的分析。一位证券分析人士表示，鲁大师上市在业内属非常小的事件，很少人聚焦关注。另一位分析师则表示，鲁大师自身仍面临增长渠道单一、营收高度依赖控股股东等问题。股价炒作预期强，预计短期获利盘兑现压力较大。