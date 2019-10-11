在发给员工的一份备忘录中，苹果首席执行官 Tim Cook 为公司决定从 App Store 中下架 HKmap 即时地图应用的做法辩护。Cook 说，这一决定是基于香港网络安全和技术犯罪局以及香港用户的 “可靠信息”。

Cook 还表示，做出这样的决定 “绝非易事”，尤其是在 “饱受争议的时期”。

HKmap 即时地图应用程序提供了有关抗议和警察活动地点的信息。Cook 称，这些信息被用来 “恶意” 瞄准未受警察保护的警官和其他人员：

不论技术是好是坏，对技术的应用已不是什么秘密。这种情况没有什么不同。该应用程序允许对警察检查站、抗议地点和其他信息进行众包报告并在地图上予以呈现。就其本身而言，此信息是良性的。 但是，在过去几天中，我们从香港网络安全和技术犯罪局以及香港用户处获取到可靠信息，该应用程序被恶意用来针对警官实施暴力行为，并侵害那些没有受到警察保护的地方的个人与财产安全。这种对 app 的使用违反了香港法律。同样，广泛滥用的情况显然违反了我们的 App Store 准则，即禁止对个人造成伤害。

Cook 表示，App Store 旨在 “为每个用户提供一个安全可靠的地方”，并且下架 app 的决定 “最大程度地保护了我们的用户”。