戴森终止了造车计划。该公司创始人 James Dyson 在一封全员邮件中公布了这一消息。Dyson 表示，他和他的董事会在试图寻求买家失败后决定停止这一努力。他说，戴森将 “专注于制造固态电池” 以及视觉系统、机器人技术、机器学习和 AI 等其他 “基本” 技术。

“戴森汽车团队开发了一款出色的汽车：他们的方法独具匠心，同时忠实于我们的理念。但是，尽管我们在整个开发过程中都进行了艰苦的努力，但我们在商业上看不到它可行的方法。” Dyson 在邮件中写道。

戴森原本计划在 2020 年推出纯电动车，但后来计划推迟到 2021 年。一年前，戴森还确认将在新加坡建造车厂，预计 2020 年落成。

戴森在 2017 年 9 月宣布，将于 2020 年推出电动车。据称戴森有一支由顶尖工程师组成的 400 人研发队伍，其中包括汽车行业的专家，而项目的投入资金高达 20 亿英镑。

“对于我们的同事来说，这是一个充满挑战的时刻，我感谢你在与受影响者进行磋商时的理解和善解人意。” Dyson 写道。“这不是产品失败，也不是团队失败，对于他们而言，这则消息将很难听到和消化。考虑到该项目的庞大性和复杂性，他们的成就是巨大的。”