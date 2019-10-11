“加入极星科技是从一个极端到另一个极端。” 吴震皓说。

吴震皓，极星科技中国区总裁，2018 年 3 月份加入极星之前，吴震皓在沃尔沃工作了近五年。进入汽车行业之前，吴震皓先后在微软做过四年技术支持、在麦肯锡工作了六年。

电动汽车的时代开启

“从管理咨询行业加入汽车行业最直接的一个原因是因为太累了，出差频繁，几乎每周都在飞。” 吴震皓告诉动点科技创始人卢刚博士。

吴震皓想多留一点时间给家人和自己，同时希望可以找一个可以扎根更深的行业，于是选择了汽车行业，他说：“汽车是一个很有吸引力的行业。”

近年来，中国的高端汽车市场在不断扩大，然而却鲜有来自中国的车型。不过，纯电动车领域的不断发力，却让中国汽车有了弯道超车的机会。因此，这几年越来越多的中国品牌参与到了这场豪华竞争中来，他们主要在纯电动汽车和互联互通领域发力，而极星就是其中之一。

2016 年，人工智能领域的谷歌旗下的 deep mind 程序战胜了李世石，让大家看到了人工智能的潜力。特斯拉发布了 Model3 也受到了行业的关注，当时还在沃尔沃的吴震皓感受到了汽车行业发生的变化，电动汽车的时代开启了。

2017 年，极星以全新独立品牌形象向全球发布，对于这个脱胎于沃尔沃的全新豪华电动汽车品牌，作为一个豪华电动汽车品牌，难免被人拿来与特斯拉作比较。

极星的第二款车型极星 2 的直接竞争对手就是特斯拉 Model 3，自今年 4 月份极星 2 发布并开启预订后，业界对于极星 2 和 Model 3 的比较一直没有停过，其中不少人表示了对极星的担忧，而随着品牌生产基地落成、产品量产交付，极星也将直面『先发者』特斯拉。

对于外界的担忧，吴震皓表示：有行业专家预测到 2035 年新能源车销量占比将达到市场整体销量的 50%，这将是一个千万辆级的巨大市场。随着纯电动车从小众市场变成主流市场，消费群体也会发生演变，他们会更加理性，对豪华感、安全、操控等要求更高，在这些方面极星有自己的产品优势，又有传统车企制造能力的背书，我们的机会是很大的。

用互联网思维造车

“用互联网思维造车” 在极星科技体现在对用户的关注上。极星科技在做产品研发的同时关注与用户的互动，包括购车之后的服务。

传统汽车行业中的售后服务大多体现在去 4S 店里多久保养一次。在吴震皓看来，他希望用线上的方式与消费者建立直接的联系，提供更多增值服务，就像他谈及的：“极星科技要让消费者感受到买的车不仅仅是一个产品，而是一个让出行更加便利的交通工具。

在吴震皓看来，用互联网思维造车既有价值价值也有局限。 “我们不能把互联网思维当作是能够革命所有管理思维的方面。汽车作为一个这么大的实体，需要被制造和研发，在安全以及精益制造方面有一定壁垒，不是互联网思维可以改变的。 ”

“互联网思维是某种意义上要更加了解它的哪些领域是可以适用，哪些领域是不能适用，我觉得造车这件事本身还是要去虚心的去看。我们造车的底蕴在这样一个时代，和那些新造车势力相比，反而是我们的一个优势。” 吴震皓告诉动点科技。

极星汽车 Polestar 2 是汽车界第一款与谷歌合作的汽车，极星科技与谷歌共同研发的安卓系统载入到汽车系统中，同时将高德地图、科大讯飞、天猫精灵等智能平台同时引入，颇具科技感和高性能。

电动车的未来

电动汽车行业正在让大众行业慢慢接受，从数据上来看，中国 2015 年之前，所有电动汽车家在一起的销量不到整体汽车销量的 1%，现在的数据在 3%——4%。

吴震皓预计 2020 年可以达到 5%。吴震皓七月份在博鳌开会时，与行业内人士谈到电动汽车，他们一致认为 15 年之后，电动汽车可以成为主流，达到汽车数量的 50%。

极星把全球范围内的首个生产制造中心放在成都，扎根中国，一方面说明极星更重视中国市场也更懂得中国市场想要什么，另一方面也证明，在汽车制造全球化的今天，中国已经成为整个世界汽车制造业最重要的中心之一，完整的供应链体系与协同能力将不断吸引像极星这样的全球化企业扎根中国。正如吴震皓所说：“放眼全球，中国制造拥有人才和资源的巨大优势，极星希望立足成都、深耕中国，并协同全球资源和领先技术推动中国制造再升级”。