不意外地，发布 一加 7T 之后，一加今天带来了 7T Pro。外观上，7T Pro 与 7 Pro 没有太大差别，前者在配置上稍加增强。

7T Pro 采用 6.67 英寸 90Hz AMOLED 曲面屏，搭载骁龙 855 Plus 处理器，电池从 7 Pro 的 4000mAh 略微增大到 4085mAh，支持 Warp Charge 30T，号称能在半小时内充入 68% 的电量。相机方面采用 4800 万像素 + 800 万（3 倍光学变焦）+ 1600 万（超广角）后置三摄组合和弹出式 1600 万前置相机。

一加 7T Pro 将于 10 月 17 日正式发售，提供 8GB RAM + 256GB 容量这一种版本，价格为 699 英镑。

此外，一加还推出了 7T Pro 迈凯轮版。该版本同样采用骁龙 855 Plus 处理器，RAM 增加到 12GB，相机等其他配置也保持一致。值得一提的是，手机保护套上还用上了与迈凯伦跑车方向盘上一样的 Alcantara 材料。

一加 7T Pro 迈凯轮版将于 11 月 5 日发售，主题 UI 和迈凯伦配色充电器、包装当然也是有的，售价为 799 英镑。