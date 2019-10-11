苹果允许用户 iOS 13 中删除记录

10 月 11 日消息，苹果在刚刚推送的 iOS 13.2 的第二个测试版中，悄悄加入了一个新功能，允许用户删除 Siri 历史记录，以及停止对外分享自己数据的按钮。

苹果在今天新版本推送中，着重指出了 Siri 隐私的问题。今年早些时候，有外媒报道称，苹果窃听和监控用户使用 Siri 的语音，随后官方回应称，一小部分录音会被发送给承包商以改善 Siri，但只有不到 1％的 Siri 响应会被分析以改善服务，而且大多数录音内容仅持续几秒钟。

支付宝微信禁止用于虚拟币交易

IT 之家 10 月 10 日消息 今日，微信支付发表声明，不支持虚拟货币交易，也从未开放虚拟货币的类目商户接入。如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为，将予以清退处理。

早些时候，支付宝安全中心表示，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。

戴森放弃电动汽车制造项目

10 月 11 日消息，英国戴森公司宣布放弃了一项 25 亿英镑的电动汽车制造项目。

该公司创始人詹姆斯 戴森表示，其工程师已经开发出了一款 “非常棒的电动汽车”，但它不会上路，因为 “在商业上不可行”。

詹姆斯爵士在向公司全体员工发出的一封电子邮件中表示，戴森曾试图为该项目找到买家，但未能成功。在出售电动车方案未果后，决定把电动车项目砍掉，关闭英国和新加坡的电动汽车工厂，把研发资源投入到固态电池、感应技术、视觉系统、机器人、机器学习和人工智能这些已经比较熟悉的领域。

谷歌获得诺基亚和西门子支持

腾讯科技讯 10 月 11 日消息，据外媒报道，因被控存在打压竞争对手的反竞争商业行为，谷歌被欧盟委员会处以 43.4 亿欧元的巨额罚款，谷歌正在欧洲第二高等法院 General Court 对这项处罚发起挑战。

General Court 在当地时间周四公布的一份文件中表示，德国 Gigaset（原西门子品牌) 和芬兰 HMD Global Oy 公司（诺基亚手机品牌的独家被授权人）可以参与诉讼程序，以支持谷歌。

欧盟竞争执法机构在 2018 年的裁决中表示，谷歌在安卓智能手机和笔记本电脑上预装了 Chrome 浏览器和谷歌搜索应用，从而给自己带来了不公平的优势。

SpaceX 首次载人飞行任务明年 Q1 进行

网易科技讯 10 月 11 日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，美国宇航局 (NASA) 局长吉姆·布里登斯汀 (Jim Bridenstine) 表示，美国太空探索技术公司 SpaceX 的载人龙飞船 (Crew Dr agon) 将在 2020 年第一季度进行首次次载人飞行任务，但目前正在等待即将进行的测试是否能带来满意结果。

在参观 SpaceX 位于洛杉矶郊区霍桑的总部时，布里登斯汀称赞了该公司首席执行官埃隆·马斯克在航天器设计方面信奉的 “快速失败，然后修复” 方法。同时，他也强调了 NASA 对宇航员安全的关注，并称：“我们不会冒任何不必要的风险。”