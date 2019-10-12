[Autonode.cn] 新能源汽车行业开始新一轮的洗牌，强者越强，而传统车商开始反扑电动汽车市场，新兴的玩家稍有不慎就被洗出牌面。本周的新能源汽车市场又发生了很多大事，推荐阅读如下：
- E-Cells 推出配备 2 个电池，AWD 和全避震功能的 Super Monarch 电动自行车
- 丰田电气化回马枪，在曾经拥有 RAV4 全电动版本的车型中推出了 PHEV 版
- 快马加鞭，英国标致开启四款新型混合动力汽车的预定
- 雷克萨斯发布电动概念车预告图，将在本月东京车展发布
- 雅马哈宣布推出新的电动摩托车，踏板车及更多电动产品线
- 先行一步，现代汽车计划在欧洲率先推出新型电动跨界车
- DHL 推出 SreetScooter 电动货车新版本，将会在美国和中国市场推广
- 沃尔沃发布全电动 XC 40 的车载信息娱乐系统，由谷歌的 Android 驱动
- 大发发布四款概念性小车，讲求移动性、模块化和电气化
- 福特复制特斯拉 Supercharger 设计，但应虚心复制其充电网络
- 吉利汽车与沃尔沃汽车计划合并发动机业务，为 “蓝色行动” 计划加速
- 闪电来袭，欧宝将在 2020 年初将全电动 Corsa-e 投入生产
- 电动版本标致 e-208 获得意外高需求，比预期翻倍
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