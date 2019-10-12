快乐的时光总是短暂的，转眼间国庆七天假期就在吃吃喝喝玩玩睡睡中度过了。我们不得不打起精神，该上班上班，该上学上学，因为贫穷而努力，为了还国庆欠下的账单而勤奋。

根据商务部监测，今年十一国庆期间零售和餐饮企业销售额 1.52 万亿元、国内游客花了 6497.1 亿元…. 你的假期消费账单又是多少？钱花在了哪里？是吃、玩，还是 “买买买”？

令我们惊讶的是，在受访的年轻人中，大多数人选择的是在家中度过，或者不出本市的吃喝玩乐。“贫穷限制了我的想象” 一位男生透露自己的心声，刚刚毕业的他在上海居住的生活成本已经让他压力巨大，假期尤其是国庆旅游旺季选择宅在家里是最省钱的方式。“国庆景点哪哪都是人，出去人挤人还不如在家里做做饭，撸撸猫。” 一位 “社畜” 青年说道。经过几番采访之后发现百分之八十的年轻人不会选择在国庆期间去旅游景点游玩，错峰出行和宅在家里是当代年轻人喜欢的生活方式。

“宅” 家里不等于省钱，有些年轻人宅家里也不甘于寂寞，网购外卖不能停。根据京东的数据，宠物生活、电脑、母婴、美妆护肤、汽车用品、手机数码等商品的销量在 1-6 日内持续增长，手机类商品的销售增长在 6 日达到峰值。有受访者表示给爱猫购置了一系列新物件补给，有女生透露在国庆期间刷淘宝买衣服花掉一万多，男生也凑热闹的忙于购置电竞装备为游戏氪金……

另外，拉动十一期间消费大潮的不得不提扎堆的 “结婚潮”。小李就是抓紧假期，带着男朋友回老家扯了证，光筹办订婚仪式购置彩妆服饰个人花去了八千多块。“也该到日子结婚了，之前送出去的份子钱也该回会本了。” 小李无奈的说，她记得去年的十一的时候，她收到了五份结婚请柬，单月送出去的份子钱就超过了工资的半数。

在美妙的国庆假期之后，在多了一些或美好或无聊的回忆之后，又到了还花呗和信用卡的日子，看着一笔笔花出去的账单和吃胖的肚子，陷入深深的自责中。“就不该选择节假日出行，人挤人不说，消费比往常贵两三倍。” 朋友在朋友圈晒完美美的旅游照之后跟我吐槽。“衣服买回来穿一两次就不喜欢了”“化妆品买那么多好像也用不完”“电子设备买了之后不用都快长毛了”……现在的年轻人总是喜欢花钱买教训，而且还屡屡不改。

你的消费水平跟你的收入水平能够匹配么？当这个问题抛出去的时候，就知道会收到的答案，因为年轻人的别名就叫贪心。当攒钱买房，存钱结婚成为人生的目标的时候，那就是成熟的另一番模样了。如果再给你七天国庆假期，不考虑钱的因素，你会怎么度过？“想彻彻底底的放松，不掺杂一点杂念，没有一点工作的琐事和生活的烦恼。” 一位女孩这么回答。