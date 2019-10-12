据新浪科技报道，周五，美国监管机构 SEC 出面叫停加密即时通讯应用 Telegram 及旗下公司 TON Issuer 发售代币，规模为 17 亿美元的计划。

Telegram 准备在 10 月 31 日发行加密货币，到时买家就能拿到加密货币，然后购买者、Telegram 可以将加密货币卖到美国市场。

SEC 声称已经收到针对两家离岸公司的临时禁令，SEC 声称它们向全球投资者销售 29 亿数字代币 Grams 时没有登记，也就是说代币是非法出售的；当中有 10 亿数字货币卖给美国投资者。

今年 3 月，美国证券交易委员会（SEC）发表声明称，符合证券定义的数字资产交易平台必须提交注册申请，以获得交易所运营资格。SEC 在声明中警告说，许多自称交易所的在线交易平台目前是不受监管的，尽管他们可能会给人一种其符合监管标准的印象。

声明中还有提及，部分非法交易平台在选择未经美国证券交易委员会批准或认可的数字资产在平台上推出时，制定了自己的规则和标准。另外，相关的监管要求同样适用于那些旨在作为替代交易系统（ATS）运营的实体。这类交易所应该以经纪商身份向 SEC 提交注册申请，并成为自律组织（SRO）成员。

根据这份声明，美国证券交易委员会正在采取相应的监管措施 “以保护投资者、防止欺诈和操纵交易行为发生”。该机构还提出愿意协助交易平台部署新技术，以符合联邦证券法的相关规定。