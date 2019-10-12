丰田现在进一步确信了他们的理念，即制造引人注目的未来汽车的关键将是在汽车和驾驶员（或乘客，取决于是否使用自动驾驶模式）之间建立真正的联系。这家汽车制造商的新 LQ 概念车是 CES 2017 上发布的 Concept-i 的改进版，并且搭载了 “Yui” 虚拟助手。

LQ 继承了部分与 Concept-i 相同的设计思路和主题，但 LQ 与研发部门 Toyota Research Institute 合作，让这款车获得了进阶的自动驾驶能力，而更新的 Yui 助理则对驾驶员的反应更加灵敏，可以学习和适应他们的行为和喜好。

Yui 利用语音界面以及车内照明、空调控制，甚至是散发香水气味与驾驶员互动，以调整他们的心情，增强汽车与人之间的纽带。在可能需要的情况下，它甚至可以持续监测驾驶员的状态，确保驾驶操作在何处需要由 LQ 的车载自动驾驶功能来接管。

说到自动驾驶，LQ 配备 SAE（国际汽车工程师学会）Level 4 级别自动驾驶能力，这代表它应该能够在不受驾驶员干预的情况下完全处理驾驶任务。车辆还拥有丰田与松下合作开发的 “自动代客（Automated Valet）” 技术，该技术可让车辆在停车位和上下车点之间自行行驶。

丰田仍然认识到在合理的情况下需要驾驶员在场，因此 LQ 集成了新设计的座椅系统，该系统可以使座椅内嵌的气囊膨胀，从而使驾驶员处于更直立的坐姿，并通过冷气让他们保持注意力集中。不驾驶的时候，气囊会模仿缓慢的呼吸节奏，逐渐充气和放气，从而为驾驶员提供放松的呼吸模式。

可变色的室内灯还可以帮助 Yui 与驾驶员和乘客进行沟通——地板灯可以改变颜色以指示车载 AI 助理正在向哪个方向互动，以及外部灯，包括安装在其中的可变图案投影大灯可以在视觉上与车外人员 “交谈”。 LQ 上所有安装在仪表板上的显示器均为 OLED 屏幕，以提供更好的可视性并降低功耗，此外车辆还采用了空气净化系统。

当然，这是一辆概念车，因此现阶段有些技术还无法量产。丰田似乎非常看好未来汽车的功能性和友好性，不得不说这一点还挺让人期待的。