10 月 12 日，在 2020 春夏上海时装周上，阿里巴巴人工智能实验室联合天猫趋势中心、纽约设计师 TODD HESSERT 发布了 9 款时尚趋势概念款天猫精灵 IN 糖。

据介绍，天猫趋势中心通过全球多种类、多渠道观测海量数据，利用大数据 AI 算法进行归纳、整理、重构，可以实现提前 6 个月以上预测未来趋势发展路径。天猫趋势中心发现，技术巨变下的数据力量，充满人性关怀的尊重，满足怀旧经典的标准，以及不拘一格创新的异类成为接下来四大时尚趋势。

天猫精灵在上海时装周推出缪缪天蓝、街头诗歌、云中漫步、数据力量、豹纹派对等共 9 款时尚趋势概念款。缪缪天蓝将在今年双 11 上市销售，基于大数据的洞察、前沿时尚的设计、灵动的表情、智能的功能，或将成为双 11 的爆款。

“我们认为天猫精灵不是智能硬件。” 阿里巴巴人工智能实验室首席设计师李剑叶表示，天猫精灵的 AI 是一种技术的 “超能力”，连接人和家，关爱家和人。人工智能正在重塑人们的日常生活，设计师同样受人工智能的冲击。但李剑叶认为，短期内，人工智能和大数据在用户洞察以及一些重复性工作上拥有优势。设计师的核心竞争力是创造力和同理心，前者链接外部世界，后者链接内部世界。设计师与大数据的跨界结合，将让智能音箱更接近用户，也将让设计走的更远。