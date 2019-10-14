全国范围内三大运营商携号转网将于 11 月底实现
中国联通在手机客户端首页新增了 “携号入网” 转入通道。目前这项业务仅在天津、海南、江西、湖北、云南等地开展。尽管移动、电信客户端尚未正式开通携号转网业务，但纷纷推出了优惠政策。
例如，中国移动率先推出了 “6 项惠民服务新举措”，分别是查网龄送流量、推出 “畅享系列” 套餐、推出 “语音翻番” 优惠、推出 “0000” 轻松查退增值业务等服务。中国电信官网则开辟了老用户特惠专区，并打出广告语 “老用户续约可得千元返费”，且网龄越久赠送内容越丰富。
报告：苹果计划在 3 年内推出旗下 5G 基带芯片
据威锋网报道，大量消息显示苹果将在明年发布 5G iPhone，但它们用的是高通的基带芯片。
今日凌晨，Fast Company 发表的一份报告证实了苹果计划在不到三年的时间内发布自己的 5G 基带芯片。根据路透社今年早些时候分析，苹果带有自研 5G 基带的 iPhone 有很大可能延迟到 2022 年才能推出（原本预估是 2021 年），这与 Fast Company 的报道时间点一致。
华为 5G 折叠屏手机最快 10 月底国内上市
据上游产业链最新消息，华为最快会在本月底宣布折叠屏手机 Mate X 在国内上市，目前它的量产工作已经开始，由于使用的折叠屏目前生产难度更大，所以供货量不会很多。
华为今年 2 月初发布了 Mate X，但是上市却一直拖到了现在。产业链消息人士表示，主要是两个原因导致：第一华为对这款手机折叠屏的坚固性、耐用性都进行了调整和漫长的测试，以保证最后达到上市商用后不会出现问题；第二就是围绕折叠屏进行系统优化。
谷歌或于近期恢复对华为 GMS 服务供应
据《纽约时报》报道，特朗普计划在近期颁发许可证，允许华为与一些美国供应商合作。
这让不少媒体猜测，Google 也可能在近期对华为恢复 GMS 服务认证，即在华为海外版的手机上恢复预装 Google 应用程序；这对于华为手机在海外市场的销量具有重要意义。
今年五月份，美国总统特朗普表示，未经美国政府批准，华为将无法从美国公司购买元件和技术，其中就包括 Google。
分析师：苹果明年一季度将发售 iPhone SE2
据新浪科技报道，天风国际分析师郭明錤在报告中表示，预测苹果将在 2020 年第一季度发售 iPhone SE2。
报告称，iPhone SE2 外观设计与大部分的硬件规格 iPhone 8 相似，主要规格包括：A13 芯片，3GB LPDDR4X，64 与 128GB 存储，深空灰、白与红配色，移除 3D Touch，售价自 399 美元起。郭明錤称，预估 iPhone SE2 在 2020 年出货量可达 3000 万部以上。
报告称，iPhone SE2 可能成为苹果公司 2020 年重要的成长驱动，也是既有约 1.7–2 亿的 iPhone 6 与 6S 系列用户最佳换机选择。