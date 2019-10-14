《上海证券报》 报道，今年 11 月 30 日之前，三大运营商将在全国范围内提供携号转网服务。

中国联通在手机客户端首页新增了 “携号入网” 转入通道。目前这项业务仅在天津、海南、江西、湖北、云南等地开展。尽管移动、电信客户端尚未正式开通携号转网业务，但纷纷推出了优惠政策。

例如，中国移动率先推出了 “6 项惠民服务新举措”，分别是查网龄送流量、推出 “畅享系列” 套餐、推出 “语音翻番” 优惠、推出 “0000” 轻松查退增值业务等服务。中国电信官网则开辟了老用户特惠专区，并打出广告语 “老用户续约可得千元返费”，且网龄越久赠送内容越丰富。

报告：苹果计划在 3 年内推出旗下 5G 基带芯片

据威锋网报道，大量消息显示苹果将在明年发布 5G iPhone，但它们用的是高通的基带芯片。

今日凌晨，Fast Company 发表的一份报告证实了苹果计划在不到三年的时间内发布自己的 5G 基带芯片。根据路透社今年早些时候分析，苹果带有自研 5G 基带的 iPhone 有很大可能延迟到 2022 年才能推出（原本预估是 2021 年），这与 Fast Company 的报道时间点一致。

华为 5G 折叠屏手机最快 10 月底国内上市