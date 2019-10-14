Google 昨天凌晨宣布 “Made by Google 2019” 活动将在美国东部时间 10 月 15 日上午 10 点（北京时间 10 月 16 日凌晨 1 点）举行，不出意外的话，Pixel 4 系列手机将正式登场。

据 PhoneArena 报道，Pixel 4 系列发布后，Pixel 3 可能会停产。知名爆料人 Ishan Agarwal 在 Twitter 分享一张图片，称这是今年的 Google Pixel 阵容，其中并不包含 Pixel 3，Agarwal 称 Pixel 3 将会停产。

Google 在今年 5 月推出 Pixel 3a 系列，该系列提供 Pixel 3 的大部分功能，但价格更低。至于 Pixel 3，Google 则提供折扣价格，使它比 Pixel 3a 仅高出 100 美元。

另一方面，据 9to5Google 报道，在 Best Buy 加拿大网站上，也有用户发现它不小心放出了 Pixel 4 系列的预购页面，Pixel 4 和 Pixel 4 XL 两款手机的基础配置信息一览无遗。

从网站上来看，Pixel 4 系列两款手机都将提供 12MP 主相机 + 16MP 长焦的后置双摄组合，处理器为高通骁龙 855，提供 6GM RAM 和 90Hz Smooth Display 屏幕。