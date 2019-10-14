苹果计划 2022 年拿出自研 5G 调制解调器

苹果公司在自研调制解调器早已不是秘密。

在过去的几年里，我们目睹了这家手机巨头的基带芯片来源从英飞凌转向高通，再与高通撕破脸分手转向英特尔，接着抛弃英特尔重回高通怀抱。在这期间，苹果的研发投入快速增长，陆续将 iPhone 里的核心处理器、M 系列协处理器、电源管理芯片和音频相关组件等都换成了苹果自家的产品。但是基带芯片仍然是个例外。

虽然已经与高通和解，确定明年就能推出搭载高通芯片的 5G iPhone，但苹果还是想要自研的基带芯片。

谷歌或于近期恢复对华为的 GMS 服务供应

据《纽约时报》报道，特朗普计划在近期颁发许可证，允许华为与一些美国供应商合作。

这让不少媒体猜测，Google 也可能在近期对华为恢复 Google Mobile Services，包括 Gmail、YouTube、Google Maps 等 Google 核心应用程序，需要 Google 官方认证并收费才能使用服务认证，即在华为海外版的手机上恢复预装 Google 应用程序，这对于华为手机在海外市场的销量具有重要意义。

ofo 已还清蚂蚁金服欠款

据多个消息源透露，ofo 已于近期还清了蚂蚁金服的借款。对于这一消息，蚂蚁金服方面表示不予评论，而 ofo 方面由于已经没有公关业务负责人，长庚也无法与他们联系求证。

消息人士称，今年 3 月 ofo 在北京延庆等地推出有桩模式的共享单车以来，每月的营收接近千万人民币，通过结构优化，人员薪资和运营成本已经控制在每月 100 万以内，以此计算，月纯利都在数百万以上。不过随着冬季的来临，ofo 将可能面临收入锐减的局面。

中通打响双 11 快递涨价头炮

中通打响今年双 11 快递涨价的头炮。中通快递将从 2019 年 11 月 11 日起调整快递费用。因此，旺季期间，快递公司会投入更多的人力物力，从而保障高峰期间的平稳运营以及维护服务品质和客户满意度。谈及本次费用调整对消费者的影响，中通快递方面表示，费用调整的出发点是为了保持高峰期间快递物流服务品质和快递客户与消费者的满意度，对消费者和商家客户的影响是正面的。

传软银提出新融资方案

网易科技讯 10 月 14 日消息，据外媒报道，日本科技集团和投资公司软银集团 (SoftBank) 日前提出新的融资方案，希望在共享办公空间巨头 WeWork 母公司 We Co. 即将倒闭几周前帮助挽救它，同时获得这家初创企业的完整控制权。

随着首次公开募股计划失败，We Co. 面临着严重的现金短缺。该公司计划在公开募股后发行数十亿美元的债务，为其持续运营提供资金。

这次拙劣的上市预演已经让 We Co. 联合创始人亚当·诺伊曼 (Adam Neumann) 失去了首席执行官职位。据称，软银提出的新融资方案将进一步将诺伊曼的影响力从公司的运营和业务中剔除。