在一阵疯狂的规格泄露和传闻之风中，Google 正式官宣了 Pixel 4 系列。正如我们提前看到的渲染图，Pixel 4 系列的背面采用了 “浴霸” 式的相机，Google 的 “G” 形 logo 位于下方，整体看上去非常简洁。

Pixel 4 系列具备面部解锁功能，Google 宣称其解锁速度是目前所有手机中最快的。通过内置的雷达芯片，它可以在你拿起手机时开始解锁，然后当检测到人脸时完全解锁。还有名为 Motion Sense 的手势控制功能，可以跳过歌曲、滚动屏幕内容，所有处理动作都在本地完成，在意隐私的话，可以将其关闭。

新手机保留了 Active Edge 挤压手势功能，用来启动升级版 Google Assistant（换上新界面，速度更快）。新的语音备忘录应用支持实时语音转文字，根据现场的演示，效果和准确度还是不错的。值得一提的是，这个功能也是在本地完成处理（现场演示在飞行模式下进行），录音内容不会上传至云端。

Google 终于为新 Pixel 加了一颗镜头，Pixel 4 系列搭载一颗广角和一颗长焦镜头，发布会上演示的变焦效果很惊艳。通过新的软件算法，Google 也改进了如 Night Sight（夜间模式）等拍摄模式。新的 Live HDR+ 功能则是能让你通过取景器就能预览实际拍摄后的 HDR 图像。同时，双重曝光控制可以更直接地控制亮度和阴影。Google 还表示所有照片模式下的白平衡都得到了改善。

Pixel 4 XL 采用一块 6.3 英寸屏幕，Pixel 4 的小一些，为 5.7 英寸。二者均支持 90Hz 的最大屏幕刷新率，但为了延长电池寿命，在某些情况下，刷新率会自动调整为 60Hz。两款手机均采用骁龙 855 处理器，内置 64GB 或 128GB 存储空间，6GB RAM。

发售信息方面，Pixel 4 系列有白、黑和限量版橙色，从今天开始接受预订，将于 10 月 24 日率先在美国上市，Pixel 4 和 Pixel 4 XL 的起售价分别为 799 美元（约 5660 元）和 899 美元（约 6370 元）。

此外，Google 还公布了新一代 Pixel Buds 耳机，它会在 2020 年春季上市，售价 179 美元（约 1270 元）。耳机内置的麦克风可以根据环境音帮助耳机自动调整音量，在通话时则有助于消除周围的风声。续航方面，耳机本体充满电可使用 5 小时，配合充电盒可以来到 24 小时。