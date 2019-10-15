10 月 15 日消息，一加 7T 系列国行今天在北京举行，这可能是一加史上最没神秘感的发布会了——作为主角的两款新机一加 7T 和一加 7T Pro 早前已在印度和英国亮相，即便是没有披露的国行版售价，也被各路大神猜了个八九不离十。唯一的悬念是，一加要不要在 5G 上加码，让一加 7T 系列搭 5G 网络？

答案是否定的。即便 2999 的起售价引起现场观众的一阵欢呼，这次发布会上并没有 5G 的戏份。

还是先简单回顾一下发布会的亮点：

1、90Hz 流体屏依然是一加首先拿出来的重要卖点，这次在一加 7T 全系标配，口碑当然是源自此前在一加 7 Pro 的成功，此后 OPPO 系的 Reno Ace 和 realme X2Pro 也跟进这块屏幕。为了进一步提升这块流体屏的体验，一加还推出名为 “OnePlus 90Hz 巴赫演算率” 的优化算法，重新制订触控与绘制的优先级，每个滑动操作响应时间只需 40 毫秒，比普通 60 Hz 的安卓手机速度提升 38%。



2、一加 7T 没有选择升降式前摄像头，继续采用了水滴屏设计，后摄采用 “奥利奥” 圆形三摄，主摄+长焦+广角三个镜头横向排列，像素分别为 4800 万、1200 万和 1600 万像素广角镜头，支持 2x 光学变焦，720p 的 960fps 慢动作模式。一加 7T Pro 则依旧采用了升降式镜头的设计，搭载背面摄像头仍为竖向排列的三摄组合，4800 万像素主摄+800 万像素长焦镜头+1600 万像素广角镜头，加入激光对焦系统，支持 3x 光学变焦，720p 的 960fps 慢动作模式。两台新机主摄像头都采用索尼 IMX586 传感器，支持光学防抖跟电子防抖。

3、一加 7T 跟一加 7T Pro 都采用骁龙 855 Plus 旗舰平台，一加 7T 配备 8GB+128GB 跟 8GB+256GB 两个版本储存方案，一加 7T Pro 配备 8GB+256GB 储存方案；一加 7T Pro 迈凯伦定制版配备 12GB+256GB 储存方案，电池容量方面，一加 7T 内置 3800mAh 电池，一加 7T Pro 内置 4085mAh 电池。

4、基于安卓 10 深度定制的 H2OS 也进行了较大升级，其中一个亮点是发布了语音助手 “小布”，将在今年年底正式推送，目前的定位看起来更多是车载语音助手。

5、继续推出定制款，一加 7T Pro 迈凯伦定制版采用黑色和橙色配色。一加 7T 售价为 2999 元起，其中 8+128GB 版本售价 2999 元，8+256GB 版本售价 3199 元，一加 7T Pro 售价为 4599 元，一加 7T Pro 迈凯伦限定版售价 5299 元。

随着国内手机市场规模瓶颈进一步凸显，竞争势必会更加腥风血雨，堆配置、价格战和段迅速不断涌现的新机可能会是今后一段时间内的主题，很多小而美的厂商开始往电竞机等垂直领域或者海外市场寻求发展空间。相比之下，一加凭借在海外市场的领先（在印度已成为高端市场第一名）和口碑日子还算滋润。不过这样的领先地位也并不像表面数字上看起来的那么稳固。新技术的发展可能会迅速带来一轮的洗牌，比如热门话题种子选手 “5G”。

有关 5G 的疑问，据称此前已有记者提出，刘作虎表示：“之所以没有推出一加 5G 手机，是因为我们认为目前不是发布 5G 旗舰产品的合适时机，一加时刻都在关注全球手机市场，并等待制造 5G 设备的最佳时机。”