继 realme X 大师版后，realme 再度与深泽直人合作，推出 realme X2 Pro 大师版，提供 12GB+256GB 的存储组合。

realme X2 Pro 大师版产品工艺极为考究，为了实现深泽直人对工艺的极致追求，realme 独家定制 RP 漆，并配合行业领先的 Lacquered Glass 玻璃喷涂方式，历经 32 道砂效测试，最终在光滑玻璃上打造出刚中带柔的奇妙磨砂触感；为了真实还原大师版产品独有的 “深泽直人签名”，realme 采用纳米芯片制造业的皮秒 PicoSure 激光技术，在磨砂漆面高精度雕刻出镂空的玻璃 LOGO，并 100% 高精度还原大师签名，笔锋最细处仅 0.09 mm，让最闪耀的地方呈现在最细节之处。出众的产品工艺，以及 “无意识设计” 与 realme 的 “本真设计” 相融合，从生活细节出发，以人为本，去除冗余，让设计回归功能和简洁。

其它方面，realmeX2 Pro 大师版跟普通版相同，采用 6.5 英寸三星 Super AMOLED 90Hz 流体屏，分辨率为 2400×1080，搭载高通骁龙 855 Plus 处理器，配备 UFS 3.0 闪存，内置 4000mAh 电池，支持 50W 超级快充。

需要指出的是，大师版售价 3299 元，首发还可立减 100 元，和普通版一样不加价销售，但是是限量发售，10 月 18 日正式开售。