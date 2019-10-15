看来 realme 这次对国内市场是全线出击，除了中低端版本，还搭配了高端版本，至此全线配置已经到齐。说道越级，肯定配置不能差，融合了高通骁龙 855 Plus 处理器，90Hz 高刷新率屏幕，配有 4000 毫安时的大电池和 50 瓦的 Super VOOC 闪充，并延续 realme X2 搭载的 6400 万像素四摄，售价 2699 元起。具体来讲，起步价 2699 元（6G+64G），高配版 3299 元（12G+256G）。

首先，realme 提到了自己全球化布局。最近 90 天全球用户增长 700 万，全球用户数达到 1700 万。随后宣布 realme 将成为首批搭载高通集成式 5G 芯片的手机品牌，并在今天正式进入欧洲市场，在西班牙、英国、法国、意大利同步发布最新产品。

其次，强调了售后的延伸。在继续完善线上售后体验的同时，已开通 220+个线下服务网点，覆盖全国 160+个城市，并将在不久之后做到线下服务网点覆盖所有地级市，还在核心城市开设官方旗舰店，首家旗舰店将在 11 月份于杭州开幕。

realme X2 Pro 配备 6.5 英寸三星 Super AMOLED 屏幕，通过德国莱茵全局护眼认证，采用全新 E3 发光材料，功耗降低且有害蓝光降低 37.5%，支持硬件级 DC 调光 2.0；支持 DCI-P3 色域显示，HDR10+官方认证，色彩更丰富更准确，细节更生动。

realme X2 Pro 采用 90Hz 刷新率流体屏，官方称是 realme 迄今为止最流畅的屏幕，相对目前主流的手机显示屏，帧率提升 50%，做到了零拖影。无论是滑动桌面还是操作微博等应用，能够带来更为流畅的使用体验。发布会上也宣布 realme 会与多款大型游戏定制 90Hz 高帧率模式，带来更好的游戏体验。

拍照方面，realme X2 Pro 继承 realme X2 的 6400 万像素主摄，使用三星 GW1 影像传感器，可拍出 9280×6944 分辨率的照片。其余三颗摄像头分别是 1300 万像素 2 倍变焦镜头，800 万像素超广角微距镜头和 200 万像素人像镜头，支持 5 倍混合光学变焦，最大 20 倍混合变焦以及 115° 防畸变超广角拍摄。搭载 1600 万像素前置摄像头，并支持 AI 智慧美颜和人像超级夜景。视频拍摄方面，后置摄像头支持 EIS 视频防抖功能，支持录制单反实时虚化视频、超广角视频和 960fps/720P 慢动作视频。

realme X2 Pro 是 realme 首款双扬声器手机，支持 Dolby Atmos 杜比全景声，带来了全新环绕立体声听感，并通过 Hi-Res “小金标” 认证。另外还支持全功能 NFC、双频 GPS、高铁模式、暗色模式。

realme X2 Pro 采用 Tactile 线性马达，具备 4D 游戏振感；杜比全景声双扬声器，Hi-Res“小金标” 认证；四重 “防抱死” 游戏天线，网络连接又快又稳；多功能 NFC，手机变身公交卡、门禁卡，后续还将支持银行卡和 eID 电子身份证。