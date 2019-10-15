2008 年，冬天的芬兰寒冷，多雪。潮湿的路面与刚下过的雪混合在一起，泥泞却又静谧。阿尔托大学的学生和愤怒小鸟 Rovio 公司的首席市场官 Peter Vesterbacka 看到此情此景，认为这与创业创新的概念不谋而合，因为有挑战，有寒冬，也有万物复苏和春天的希望。于是英语里形容融化的雪的单词 slush 就有了立足欧洲代表创新的新含义，而 Slush 也在这些年里从欧洲走向全球，成为目前全球吸引高科技初创企业和投资人眼球的活动之一。

每年的 11 月，赫尔辛基会展中心万众期待，又是一场不同于传统展会的大秀。Slush 的会场风格一向特立独行，完完全全的北欧金属摇滚风格，各种造型和颜色的灯营造出炫酷的氛围。创业者们在这里使出浑身解数寻找融资机会，各领域明星创业者依次登场介绍创新成果，与投资人对话。除主题演讲外，还有创业竞赛、创业指导、创投圆桌会议等活动。

来自 130 个国家的 2 万与会者，其中包括数百名讲演者，1800 家投资公司，3100 家初创企业，600 名媒体记者，数千名志愿者，吸引包括芬兰总理在内的影响力领袖上台分享。总而言之，这里就是高科技初创企业与投资者和各大媒体聚首的盛会。

2020 年 1 月，中芬两国将迎来建交 70 周年。芬兰是最早与我国建交的西方国家，也是进入欧洲的第一站。2018 年，中芬双边货物进出口额达到 65.2 亿美元，增长 9.6%。2017 年，在习近平主席对芬兰进行国事访问期间，商务部钟山部长与芬兰经济事务与就业部长林蒂莱共同签署了《关于在中芬面向未来的新型合作伙伴关系框架下成立中芬创新企业合作委员会的联合声明》，为两国企业之间展开创新合作搭建了优质的政策平台。

在今年的 Slush 大会上，商务部外贸发展局携手动点科技，与 Slush 合作推出官方中国馆，希望集中式向芬兰以及欧洲展示中国创新，同时向海外创投资源提供一窥中国市场的机会。会展期间，除了利用 Slush 在当地的宣传推介资源，新华社、央视等重磅媒体也将对参展企业进行报道。此外，参展企业还有机会参加由当地官方代表组织的沟通活动，包括高层次的座谈以及知名创业公司访问等等。

动点科技作为国内极为稀缺的国际化创新创业平台，自创办以来始终坚持帮助中国公司出海，让世界更加了解中国正在进行的创新，同时让国内创业者了解海外的创业创新文化，帮助他们更顺利地走向世界。动点科技这几年间，多次带领中国创业团队前往硅谷、拉斯维加斯（消费电子展）、东南亚地区以及芬兰等欧洲国家参展、参观，组织集体学习，与当地创业家会面访谈，为当地客户展示产品等活动，有着丰富的经验和资源，也获得了行业内的极大认可。

对于创业公司来说，作为 “中国队 “的代表出现在世界舞台，这次机会可谓十分难得。无论是开拓欧洲业务，吸引境外投资，还是寻求跨国合作，或是开拓人脉，企业的快速成长不可缺少这样的平台，今年的 Slush 是非常珍贵的机会。

梦想、理想、奋进、创业、创新，在 Slush 大展这个代表全欧洲的世界级舞台，芬兰乃至欧洲非常期待着看到来自中国的创新力量，为两国 70 年的友谊添加重要的里程碑，为初冬的芬兰添一抹火热的红色，让两国之间创新创业的友谊连结更加紧密。

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