郭明錤：iPhone SE 2 外形类似 iPhone 8，起售价 399 美元

郭明錤表示预计于 2020 年第一季度推出的新 iPhone SE 外形将与 iPhone 8 类似，提供 64GB 和 128GB 这两种容量版本，搭载 A13 芯片和 3GB RAM，颜色包括银色、灰色和红色，起售价为 399 美元（约 2820 元）。

此外，郭明錤预测，iPhone SE 2 不支持 3D Touch。考虑到苹果已经在 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 上取消了相关硬件模块（通过 iOS 13 在软件层面实现类似 3D Touch 的功能），这一点很容易理解。

Uber 自动驾驶和外卖服务等部门裁员约 350 人

据 CNBC 报道，Uber 周一证实，已在旗下包括外卖服务 UberEats 在内的多个团队中裁员约 350 人。受裁员计划影响的其他团队包括 Uber 旗下绩效营销部门、招聘部门、先进技术部门和安全部门以及多个全球乘车和平台部门。

ATG（先进技术集团）、外卖服务 Eats、Global Rides（全球乘务部门）和 Platform（平台部门，包括 Rides Ops、CommOps、安全和保险平台、U4B 和 Product Ops 等）、绩效营销部门和招聘部门都发生了变化。

腾讯和 Google 可能知道你在 Safari 上浏览了什么

最近，一则苹果 Safari 浏览器的隐私条款内容引发了用户对于隐私泄露的担忧。Google、腾讯可能会知道你在浏览器上访问了什么网站。

在该条款中，苹果描述道，启用 “欺诈性网络警告” 选项后，如果用户访问的网站被怀疑为网络钓鱼网站，Safari 浏览器可能会将从该网站地址计算得出的信息发给 “Google 安全浏览” 和 “腾讯安全浏览”，以检查网站是否为欺诈性网站。而上述安全浏览提供商可能会记录用户的 IP 地址。

在 WWDC 2017 上，苹果公布了腾讯安全浏览功能，为中国用户提供反网络钓鱼诈骗支持。腾讯可能会利用 IP 地址等信息审查用户所浏览的内容，Google 也是如此。目前尚不清楚 Google 和腾讯能通过这个功能获取到多少用户信息。如果不想启用该功能，你可以在 iOS 和 macOS 的 Safari 设置中将其关闭。

小红书已重回部分应用商店

小红书已重新在 OPPO、vivo、应用宝等应用商店上架，但苹果 App Store 暂时还没有这款 App 的身影。

该应用因内容违规于 7 月 29 日遭下架整改。小红书当时回应称，正在与相关部门积极沟通解决，已安装小红书 App 的用户，正常使用不受影响。

小红书拥有 2.5 亿用户，MAU 超过 8500 万，社区每日产生 30 亿次的图文、短视频内容曝光，其中 70% 的曝光出自于 UGC 内容。

贾跃亭在美国申请个人破产重组，将彻底解决其在国内债务问题

贾跃亭于 10 月 13 日在美国主动申请个人破产重组（Chapter 11），这一消息也得到了得到官方确认。贾跃亭债务处理小组在发布的《有关贾跃亭先生个人破产重组及成立债权人信托的声明》（以下简称声明）中表示，贾跃亭已于美国当地时间 10 月 13 日根据美国相关法律第 11 章（chapter 11）主动申请个人破产重组。

FF 发表声明称，贾跃亭个人破产重组方案完成后，贾跃亭把个人所持有的全部 FF 股权和相关收益权转让给债权人，个人担保义务和债务得以解除，从而可以回国推动和落实 FF 中美双主场战略，这对 FF 成功融资和未来 IPO 都是重大利好，尤其对 FF 中国业务的快速发展意义重大。