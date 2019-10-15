贾跃亭申请个人破产重组

10 月 15 日消息，Faraday Future（FF）在新任 CEO 毕福康的领导下，明显加快了 FF91 的上市速度，预计该车将在 2020 年 9 月前交付。

在没有完成 B 轮融资前，FF 目前的开支将以过桥贷款的形式补足。毕福康表示不会拒绝继续和恒大健康合作，并且恒大健康目前依然是 FF 最大的机构投资者，同时毕福康也透露，FF 的实际控制权不再掌握在贾跃亭个人手上，而是转为整个合伙人委员会。

针对贾跃亭申请个人破产重组这件事，毕福康认为，对公司来说是一件很好的事情，因为这使他的个人债务问题跟公司的问题是区分开了，这样做是牺牲了自己，保全了公司。

支付宝悄然上线” 余额佳”，收益比余额宝更高

余额宝收益低迷之下，近日支付宝悄然上线了一款余额宝的姊妹产品——“余额佳”。

该产品出现在支付宝的 “余额宝” 页面下方的稳健理财，显示近一年收益率为 3.68%。点击进入后显示，该产品全名为 “易方达余额佳”，风险等级为 “低风险”，100 元起购。

据余额宝 10 月 9 日的页面显示，首批上线的余额佳等系列产品一共有 4 只，分别为易方达余额佳、华夏货币增强、建信货币增强和汇添富添添利，彼时页面展示的近一年收益率分别为 3.68%、3.48%、3.31% 和 3.09%。

Uber 宣布再裁员 350 人

腾讯科技讯 据外媒报道，Uber 首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在周一致全体员工的电子邮件中宣布，该公司将对组织架构中的多个部门进行裁员，涉及送餐业务 Uber Eats 和自动驾驶汽车部门的约 350 名员工。受此推动，Uber 股价周一逆市上涨 3.29%。

在科斯罗萨西的领导下，Uber 一直在努力控制亏损。在此次裁员之前，Uber 在 7 月底时宣布在全球裁员约 400 人，主要集中在市场营销部门。在这次裁员之前，该公司的营销团队大约有 1200 名员工。裁员结束之后，Uber 全球市场营销部门只剩下 800 名员工。

三星关闭在中国智能手机工厂

十一期间，韩国巨头三星电子宣布关闭在中国最后一家智能手机工厂。尽管三星在华闭厂近两年来并不鲜见，但最后一家工厂宣告结业，依然被认为是这家昔日巨头遭遇的中国 “滑铁卢”。

另一个三星没落的证据是其财报数据。10 月 8 日，三星电子公布 2019 年第三季度财报，预计当季营收为 62 万亿韩元，营业利润为 7.7 万亿韩元，与去年同期相比下滑超过 56%。这被认为是中国市场的萎缩所致。

浏览数据发给腾讯遭质疑 苹果回应: 未发送真实网址

网易科技讯 10 月 15 日消息，据外媒报道，作为 iPhone 和 iPad 的安全功能，苹果被曝会将包括 IP 地址在内的网络浏览数据发送到腾讯，从而在用户加载网站之前警告用户该网站是否安全。现在，苹果对此做出官方回应，称用户实际上并未发送真实网址，也未与第三方共享这些数据。

苹果在声明中称：苹果通过 Safari 欺诈网站警告保护用户隐私和数据安全。这是一种安全功能，用于标记已知的恶意网站。启用此功能后，Safari 会对照已知网站的列表检查网站网址，如果用户正在访问的网站怀疑存在网络钓鱼等欺诈行为，则会显示警告。