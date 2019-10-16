10 月 15 日，中国网络视听产业论坛在法国戛纳举行，哔哩哔哩副董事长兼 COO 李旎出席论坛并发表主题演讲。李旎表示，中国的 Z 世代是重塑和改变中国数字文娱市场的主要力量，而哔哩哔哩（以下简称 “B 站”）将围绕这个群体和市场，不断进行内容生态的建设。



B 站 COO 李旎在戛纳举行的中国网络视听产业论坛上发表主题演讲

根据人口普查数据，中国 Z 世代，即 90-00 后出生的的年轻人接近 3.3 亿，占中国总人口的 24%。而 B 站成立十年，“年轻人+多元化” 的文化社区是 B 站一直以来传达给外界的主要形象。 如何与这一庞大的年轻用户群体相处，如何满足他们文化消费的需求和期待，不仅是 B 站，也是整个中国数字文娱市场的从业者关心的问题。

李旎在演讲中提到，相比上一辈人， 中国的 Z 世代有三个典型的特征：从小就接触到互联网，是真正的网生一代；从小就受到良好的教育；出生在中国改革开放快速发展的时代，享有更加优渥的物质环境。

这些外部因素使得中国的 Z 世代更注重精神追求和培养自己的兴趣爱好，以及有着更尊重版权，更愿意为优质内容付费等特点。基于这些特点，李旎认为 Z 世代将构成中国未来健康版权生态的基础 ， 而预计到 2020 年，Z 世代将贡献中国在线文娱市场消费的 62%。

而在 B 站，Z 世代既是文化内容的主要消费者，也是文化内容的主要创作者。 一方面，Z 世代热衷于自我表达。在 B 站，每月有超过 70 万的活跃 UP 主，在 B 站创作出 200 多万个优质视频，用户与创作者的月均互动数量高达 18 亿次。不仅众多 UP 主在海外收获了高人气，越来越多的海外创作者也在 B 站开通了频道，一个源源不断、由用户自发生产内容的 PUGV 生态系统 (Professional User Generated Video) 已经形成。

另一方面，拥有更高人文素养的 Z 世代们也热衷于高质量的动画、纪录片、影视剧等版权内容。为了满足用户对这方面内容的需求， 在动画领域，B 站近年来先后投资了 16 个国产原创动画团队，参与出品了 71 部国产原创动画，成为了国内主要的动画出品方之一。在十周年之际，B 站还宣布了刘慈欣小说《三体》的动画化。在纪录片领域， 以 B 站出品的烧烤美食纪录片《人生一串》为例，两季内容在 B 站的播放量超过了 1.4 亿次，是 2018 年最受欢迎的国产纪录片作品之一。