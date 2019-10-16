罗辑思维正筹备科创板上市

今日，据 IPO 早知道消息，由罗振宇创办的罗辑思维的上市进程终于有了实质进展：已将目标市场确定为科创板。罗辑思维旗下最成功的产品为得到 App。若上市进展顺利，罗辑思维将成知识付费第一股。

英特尔 2700 万美元收购 Pivot 旗下软件业务

10 月 16 日，英特尔周二表示，该公司已经同意以 2700 万美元的价格收购多伦多软件公司 Pivot Technology Solutions（以下简称 “Pivot”）旗下的一项软件业务。

英特尔表示，该公司将会收购 Pivot 旗下 Smart Edge 业务，这款软件可以帮助分割数据，并将数据存储在离用户更近的地方，从而使得计算设备可以更快地作出响应。该软件设计为基于英特尔的芯片运行，该公司生产的芯片是大多数 PC 的 “心脏”，并因此而闻名于世，但英特尔现在的目标是将其出售给 5G 设备。5G 是今年开始推出的下一代无线数据网络。

网易有道发行价至高 18 美元 丁磊拟增持 2000 万美元

10 月 16 日，网易有道周二向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的 IPO 招股书，将 IPO 发行价区间设定为每股美国存托股票 15 美元至 18 美元。

文件显示，在此次 IPO 交易中，网易有道将提供 560 万股美国存托股票，每股美国存托股票代表 1 股 A 类普通股。另外，网易有道还已向承销商授予额外配售选择权，承销商可在 30 天内额外购买最多 84 万股美国存托股票。若承销商完全行使额外配售选择权，则网易有道此次 IPO 交易的最大筹资额约为 1.16 亿美元。此外，网易 CEO 丁磊表示，有兴趣在 IPO 中购入不超过 2000 万美元的 ADS。

特斯拉 Model Y 将于 2020 年第一季度开始生产

10 月 16 日，CleanTechnica 网站援引消息人士称，特斯拉将加快 Model Y 计划，并于 2020 年第一季度在其弗里蒙特工厂开始生产。

这款车将配备长续航全轮驱动系统，一旦产量增加而且有足够高的毛利率，特斯拉就会发布标准续航升级版本。

华为：欧洲市场不含 5G 元器件 5G 产品已发货

10 月 15 日，在华为 2019 全球移动宽带论坛（Globe Mobile Broadband Forum）上，华为副董事长胡厚崑就说道：“目前已经有 40 个运营商发布 5G 网络，到今年年底，会有超过 60 个 5G 商用网络，遍布全球各个国家。在终端侧，截至 9 月底，已经有超过 136 种终端，包括 CPE、手机等。”

论坛上，华为 5G 产品线总裁杨超斌向 21 世纪经济报道在内的记者表示，目前华为的 5G 商用合同已达到 60 多个，发货数达 40 万模块，60 多个合同里有 32 个来自欧洲。