10 月 16 日，数据公司 QuestMobile 发布的《2019 移动互联网全景生态报告》指出，在移动互联网用户增长见顶的背景下，互联网巨头企业已经从流量竞争升级到平台竞争，全景流量布局成为发展趋势。

报告显示，今年上半年起，国内移动互联网用户规模接近顶峰，目前用户总数维持在 11.34 亿。随着市场进入 “存量竞争” 时代，互联网巨头们纷纷布局小程序，深挖流量分发价值和用户价值。

新的竞争态势下，电商的头部聚集效应愈发明显。

8 月，手机淘宝 App 用户规模为 6.42 亿，“淘宝-支付宝小程序” 用户数 1.15 亿，去重后的全景用户规模为 6.91 亿；

拼多多 App 用户规模达 3.81 亿，“拼多多-微信小程序” 用户数为 1 亿，去重后的全景用户规模为 4.29 亿；

京东 App 用户规模为 2.46 亿，“京东-微信小程序” 用户数为 8700 万，去重后的全景用户规模为 3.13 亿；

其他包括唯品会、苏宁易购等在内的电商平台，全景用户规模在 1 亿以下。

增速和行业渗透率方面，拼多多依旧保持明显优势。

QuestMobile 此前发布的报告显示，2019 年 6 月，淘宝、拼多多、京东的全景用户规模分别为 6.83 亿、3.94 亿和 3.59 亿。据此推算，过去的 2 个月时间里，拼多多净增用户规模达 3532 万，4.7 倍于淘宝 746 万的净增规模，京东用户则呈现阶段性负增长。

在释放微信生态价值方面，拼多多也保持领先态势。8 月，“拼多多-微信小程序” 的用户规模超过 1 亿，与 “淘宝-支付宝小程序” 的用户规模相仿，领先京东、美团、猫眼等应用，位列微信小程序生态圈首位。

相较今年 6 月的相关数据，“拼多多-微信小程序” 的用户规模继续保持稳定增长，“淘宝-支付宝小程序”、“京东-微信小程序” 用户规模则分别出现 4875 万和 4763 万的负增长。

随着 “双十一” 临近，各电商平台对于存量用户的争夺趋于白热化。对此，有行业人士分析认为：“依托商业效率所创造的结构性成本优势，拼多多通过 ‘同品更低价’ 策略大规模发展用户，打破了行业既有的价值分配模式。随着电商平台相互渗透加剧，各家会在未来的一段时间内跟进补贴力度，这种良性竞争对于消费者而言是一件好事。”