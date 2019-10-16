谷歌发布 Pixel 4 手机

谷歌发布了 Pixel 4 和 Pixel 4XL 两款新手机，造型普通。发布会前，这两款新机配置已遭曝光。

两款设备均配备了 6GB 八核的高通骁龙 855 处理器，且均提供 64GB 或 128GB 版本选择。

一改对单摄像头的执着，谷歌在 Pixel 4 系列采用了双摄像头配置，包括一枚主摄像头和一枚长焦镜头，但与竞争对手相比，谷歌在摄像头数量上依然 “保守”。

据悉，两颗摄像头分别为 1220 万像素和 1600 万像素，支持光学防抖和电子防抖，拍摄夜景模式也依然保留。

苹果或 10 月发布 AirPodsPro

10 月 16 日消息，据产业链最新爆料称，苹果将会在 10 月底发布新款 AirPods，而它可能会冠以 AirPods Pro 的称号，其也是希望 Pro 这个后缀，来推出新耳机与老款的不同。

至于新款 AirPods 的外形，之前苹果推送的 iOS 13.2 第二个测试版中已经出现了它的图标，型号代码为 B298，其采用了入耳式设计。

此外，上述 iOS 测试版中还显示，AirPods Pro 将支持不同的聆听模式，可能提供降噪功能。用户可以从控制中心点击音量图标，然后将其扩展后会在底部显示一个滑块，该滑块大概是用户在佩戴 AirPods 时更改降噪设置的方式，可以一键控制开关。

网易有道发行价最高至 18 美元

腾讯科技讯 美国时间周二，网易有道向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的 IPO 招股书，将 IPO 发行价区间设定在每股 15 美元至 18 美元，拟发行 560 万股美国存托凭证（ADS）。加上承销商可执行的 84 万股超额配售部分，在扣除发行费用、券商佣金等费用之前，有道将在首次公开募股中至多募资 1.1592 亿美元。

另外，有道董事兼网易首席执行官、董事丁磊表示，有兴趣以发行价买入价值最高 2000 万美元的公司美国存托凭证（ADS）。据美国 IPO 研究公司 IPOBoutique.com 公布的信息显示，网易有道将于 10 月 25 日在纽交所上市，股票代码为 “DAO”。

谷歌发布 Nest Wifi 路由器

网易科技讯 10 月 16 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二谷歌在美国纽约召开秋季新品发布会，正式发布 Nest Wifi 路由器以及用于扩展 WiFi 信号的 Nest WiFi Point 扩展器，每套设备起售价 269 美元，将于 11 月 4 日开始发货。

Nest Wifi 路由器兼容谷歌此前推出 Google Wifi 的所有功能，其传输速度比前辈快 2 倍，覆盖范围增加了 25%，加上一个扩展器的设备套件可以覆盖面积达 350 平米的整个房子。

京东版 “拼多多” 入局下沉市场 双十一将现三国决战

10 月 15 日，京东宣布旗下社交电商平台 “京喜” 上线。这个早在 9 月就已完成更名的拼购平台，即将承载京东对下沉市场的野望，试图在双十一打出第一枪。

京喜与拼多多无论是从定位端，还是产品端，都与拼多多存在较大重合，这使得二者之间的正面竞争可能将无法避免。能否对下沉市场新用户顺利完成拓展，也高度依赖于京喜的促销力度是否足够，以及在下沉市场的基础设施建设是否完备。