10 月 17 日消息，Netflix 于美股盘后发布 2019 年第三季度财报。报告显示，Netflix 第三季度收入为 52.45 亿美元，同比上涨 31.1%；净利润为 6.65 亿美元，比去年同期的 4.03 亿美元增长 65%。

第三季度，Netflix 的付费用户新增用户总数达到 680 万，创下了该公司第三季度用户净增长的历史最高纪录。Netflix 第三季度自由现金流达到-5.51 亿美元，去年同期为-8.59 亿美元。Netflix 在报告中重申了全年约 35 亿美元自由现金流的指导方针，并预计 2020 年自由现金流将比本财年有所改善。

然而在第四季度，Netflix 在各方面的预期似乎都很保守。预计今年最后三个月，其全球用户总数将增加 760 万人，远低于目前分析师平均预计的 923 万人；第四季度预计每股收益 0.51 美元，低于 0.82 美元的市场预期；第四季度营收预期为 54.4 亿美元，比分析师普遍预期低 7000 万美元。

下个月，面向消费者的流媒体服务领域将变得更加拥挤。迪士尼将于 11 月 12 日推出其流媒体服务 Disney+，月费 7.99 美元。苹果的流媒体平台将于 11 月 1 日推出，月费仅为 4.99 美元。与它们相比，Netflix 的标准服务目前每月收费 12.99 美元。

对于这些新推出的流媒体服务，Netflix 在其第三季度财报中竭力想要降低它们的影响。该公司在声明中称：“这些新服务的推出将是嘈杂的，我们的短期增长可能会受到些影响。不过，从长期来看，我们预计，鉴于我们的实力和巨大的市场机会，我们将继续保持良好的增长势头。”