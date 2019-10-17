阿里巴巴集团与北京环球度假区今日宣布达成战略合作，双方将共同推动主题公园及度假区的科技应用和数字化体验革新。

阿里巴巴集团董事局主席兼 CEO 张勇表示，阿里巴巴希望通过与北京环球度假区的合作，为中国和来自世界各地的消费者带来独一无二的美好体验，同时为业界沉淀出一套数字化运营的立体解决方案，打造真正意义上的数字化主题公园。

北京环球度假区将广泛利用阿里巴巴商业操作系统实现园区运营的数字化。例如，游客可通过飞猪 App 购买主题公园门票、预订酒店住宿，完成行程规划；通过基于支付宝人脸识别技术订制开发的解决方案实现 “一脸游”，在入园、置物柜使用、快速通道以及购买商品和餐点等场景均可刷脸。

游客还可以通过口碑进行线上点餐、正餐预排位等，并在优酷的北京环球度假区品牌专区观看相关节目。天猫将成为北京环球度假区的电子商务官方赞助商，阿里云则是会为度假区的整体数字化建设以及园内客流管理和体验优化提供支持。此外，阿里巴巴和北京环球度假区将在通州共建一片蚂蚁森林公益示范林，将低碳生活方式引入主题公园运营。

北京环球度假区计划于 2021 年正式开园。

题图：Universal Beijing Resort