2019 年 10 月 15 日，“IEEE Computer 杂志中国发布会” 成功在清华大学召开。会上，DeepTech 同 IEEE 计算机协会和 IEEE 北京办事处签订了本土内容开发合作协议，睡前 FutureLb 深度参与杂志的合作。三方合力实现 IEEE 旗下《Computer》品牌在华落地，并共同运营相关的印刷杂志、在线媒体、线下会议以及一系列的产品设计。

2019 IEEE 计算机协会主席 Cecilia Metra 以及 IEEE 计算机协会秘书长 Melissa A Russell 亲临现场，见证了《Computer》的落地开启事宜。

Cecilia 提到 IEEE 每年有 1600 场会议，库中文献将近 400 万，更有 170 个顶级期刊。在这样实力雄厚的背景下，能更好地服务整个中国科学界。Melissa 则进一步补充到，《Computer》杂志在 2018 年获得了出版领域顶尖奖项 Folio: Eddie & Ozzie 的大奖。

不仅如此，Melissa 还提到《Computer》的子刊《Security & Privacy》获得了 APEX 2017 年以及 2018 年的优秀奖。另一子刊《Software》则获得了 Folio: Digital 大奖。更令人惊喜的是，IEEE Computer Society 的所有员工获得了 2018 年洛杉矶新闻俱乐部的第一名。

DeepTech 联合创始人陈序表示，“我们会进一步拓展高质量的计算机科学与科技内容之外，还会带来更多本土相关领域的技术创新咨询以及深度的报道。” 据悉，第一期双月刊《Computer》杂志将在 2020 年 3 月推出，以 IEEE 已出版的十余本顶级英文杂志内容汉化和国内内容采编构成。

图丨 DeepTech 联合创始人陈序（图源：DeepTech）

三方还计划在 2020 年推出一系列领域跨界活动，发起一系列人工智能与多领域的交叉话题探讨，帮助技术开发者、技术爱好者、专家学者们提供更多的交流机会，畅享人工智能产业应用的更多可能。不仅如此，三方还发起并组建了编委会，邀请全球范围内的大计算领域的科研机构学者、产业代表共同组成期刊编委会成员，从期刊定位到内容，保持前瞻性与权威性。

在圆桌讨论环节上，谢涛、刘知远、陈为以及北京百奥普科创始人、董事长何芳连就中文科技期刊如何在国际上发声一题目展开了激烈讨论。谢涛表示，在计算机科学领域，国外期刊和国内期刊性质不太相同，国外期刊大都是针对特定子领域的，而国外杂志采的内容通常辐射面很广，采用会员制的商业模式。国内期刊则更像国外的杂志，辐射面很广。

刘知远说到：“国内期刊和杂志的影响力没有那么高，《Computer》在中国的落地，说不定会给我们一个更好的机会，让我们能够探索出新的学术交流和发表的模式，让我们能够探索一种新学习交流和发展的事情。”

何芳连谈起了趋势，她认为现在国内科研环境越来越优越，中国将诞生更多优秀的科学家。中文期刊应该鼓励科学家们发表原创性的单项发现（小故事），只要数据是真实可重复的，方法是科学性的，既使是阴性结论对后来人也是很有参考价值的。

陈为指出，会议和期刊需要长期融合，这是一场持久战。就像现在深度学习，这项技术发展非常的快，过去的模式已经不满足当下的需求，唯有让更多的人参与进来，才能创造出更好且更符合当下的结果。

对《Computer》来说，中国的科学家们已提供了这样一个秉持学术精神的道路。越来越多的人，无论是科研工作者亦或是企业、科技圈的人士，都需要一本能够连接实验室和外界的桥梁。