据 9to5Mac 报道，苹果最近公布了 iOS 13/iPadOS 13 的安装情况，目前所有 iPhone 和 iPod touch 中有 50% 运行 iOS 13，iPad 中则是 33% 的设备运行 iPadOS 13。

如果把所有设备都算进来，则是 50% 的设备运行 iOS 13，iOS 12 是 44%，早期版本则是 9%，这一数据表现与 iOS 12 在去年刚推送时差不多。

不过苹果在今年将 iPadOS 从 iOS 中分离，iPad 原本运行的是 iOS 12，但 iOS 13 在这里被更名为 iPadOS，体验上也有明显差异。

那么单以 iPhone 来说，iOS 13 的安装率要更高一些，为 55%，38% 的设备运行 iOS 12，另外还有 7% 的设备运行早期版本的 iOS 系统。

iPad 方面，近四年推出的 iPad 中，有 41% 在运行 iPadOS 13，51% 运行 iOS 12，其余 13% 运行 iOS 的早期版本。

扩大到所有 iPad 设备，则是 33% 运行 iPadOS 13，51% 运行 iOS 12，16% 运行早期版本 iOS。

苹果的统计数据截止到 10 月 15 日，基于用户对 App Store 的访问量计算。

目前苹果已经推出 iOS 13.2 的 beta 版，其中包含了新的 emoji 和其他更改。另外，iOS 13/iPadOS 13 的更新频率非常快，目前用户已经相继获得 iOS 13、iOS 13.1、iOS 13.1.1、iOS 13.1.2、iOS 13.1.3 的更新，这也导致 iOS 13 被用户吐槽为 “bugOS”。