苹果宣布推出 Transporter 应用，可方便开发者提交内容

苹果公司今天宣布，面向开发人员的 Transporter 应用现已上架 Mac App Store。Transporter 是将内容提交给苹果的简单方法。开发者们可以用它来轻松发送应用程序、音乐、电影、电视节目或书籍，由苹果来完成 App Store、Apple Music、Apple TV、Apple Books 或 iTunes Store 中的分发。

英国对亚马逊 Deliveroo 展开调查

英国竞争和市场管理局（CMA）表示，它正在调查亚马逊公司五月份对 Deliveroo 的投资（投资额为 5.75 亿美元）是否会导致英国餐饮外卖市场的竞争被缩减。Deliveroo 是欧洲发展最快的科技公司之一，它使用 60000 名身穿统一服装的骑手，帮助 13 个国家的八万平方米餐馆和外卖店送餐。

代理律师回应贾跃亭破产重组：方案尚需债权人表决

负责代理贾跃亭个人破产重组案的律师表示：贾跃亭没有 “金蝉脱壳” 的可能。首先，贾跃亭并没有任何在提交申请之前转移其资产的动机，相反，他的目标是最大化其资产的价值；此外，法律也会保护债权人，防止其受到欺诈性转移，法律可避免受托人遭遇任何申请之前 2 年内进行的欺诈性转让。最近一年中，贾跃亭一直在采取措施，以提高和维护 FF 的价值，这其实是有助于维护债权人利益。

OPPO Reno Ace 今日开售，起售价 2999 元

OPPO Reno Ace10 月 17 日开始抢先购，立减 200 元后起售价仅为 2999 元。同时 OPPO 北京超级旗舰店、上海旗舰店、深圳旗舰店也同步限量开售。OPPO K5 也将于今天在线上电商平台及线下同步发售，起售价仅 1799 元。

生物医药创新服务商 “缔脉生物” 完成近 5000 万美元 B 轮融资

生物医药创新服务商缔脉生物宣布完成近 5000 万美元 B 轮融资，由维梧资本领投 、君联资本 、原股东启明创投和礼来亚洲基金分别跟投。此前，缔脉获得启明创投领投的 Pre-A 轮融资，以及由启明创投和礼来亚洲基金共同领投 A 轮融资。本轮融资后，缔脉将进一步加强临床运营的综合能力和信息化建设，加速海外战略布局，提升临床开发和产品注册的国际化实力。