iPhone 11 全球热卖供不应求

10 月 17 日消息，据外媒报道称，针对 iPhone 11 全球热卖的情况，苹果方面表示，虽然发布前就知道这款产品会受到用户的追捧，但是上市后这么受欢迎还是超出了原本的预期。

据悉，目前苹果正在积极敦促代工厂赶工 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 系列的订单，以满足更多用户的需求。从苹果官网显示的细节看，iPhone 11 系列的缺货情况已经有所改善，供货速度已经从之前的 3 周左右缩短至 1 周。

罗辑思维筹备科创板上市

由罗振宇创办的罗辑思维的上市进程终于有了实质进展：已将目标市场确定为科创板。罗辑思维旗下最成功的产品为得到 App。若上市进展顺利，罗辑思维将成知识付费第一股。

罗辑思维同时是目前影响力较大的互联网知识社群，包括微信公众订阅号、知识类脱口秀视频及音频、会员体系、微商城、百度贴吧、微信群等具体互动形式，主要服务于 80、90 后有” 爱智求真” 强烈需求的群体。

蚂蚁金服正寻求贷款 35 亿美元

据外媒报道，蚂蚁金融服务集团正准备像其他中国科技巨头一样，谋求以较低的利率获得高达 35 亿美元的银团贷款，以削减债务成本。

据知情人士透露，该公司正在与贷款方就 25 亿美元的贷款进行谈判，另外包括 10 亿美元的绿鞋选择权。上述知情人士表示，三年期贷款保证金的利率比伦敦银行间拆放款利率 (Libor) 高出不足 100 个基点。

旷视科技或在 11 月初上市听证

腾讯科技讯 10 月 16 日消息，据外媒报道，据知情人士透露，中国人工智能初创企业旷视科技公司正推进在香港首次公开募股 (IPO) 计划，并希望于 11 月初举行上市听证会。

旷视科技可能需要筹集更多现金。在 2017 年亏损 7.59 亿元人民币后，该公司 2018 年再次亏损 34 亿元，部分原因是优先股价值发生变化。旷视科技的 IPO 申报文件已经包括了大约 40 页的风险因素，从竞争威胁到 AI 危险等，其中一条也提到了美国对该公司施加贸易限制的可能性。

Apple Pay 或存垄断行为

PingWest 品玩 10 月 17 日讯，据彭博社报道，近日，欧盟 (European Union) 反垄断机构负责人 Margrethe Vestager 对 Apple Pay 等移动支付服务提出了质疑。几周前，Vestager 的团队曾就 Facebook 计划中的 Libra 数字货币项目征求行业反馈。

据 MLex 报道，上个月，欧盟委员会向在线支付提供商、银行和应用开发公司询问，苹果公司的设备可能会更偏爱 Apple Pay 而非其他支付解决方案。监管机构证实，他们已向市场参与者发送了调查询问，但没有透露苹果的名字。