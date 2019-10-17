10 月 17 日消息，近日，沃尔沃汽车发布 “2040 环境计划”，力求在 2040 年之前将公司发展成为全球气候零负荷标杆企业。作为实现该目标的第一步，公司计划于 2018 至 2025 年期间，将旗下每辆汽车全生命周期中的碳排放平均降低 40％。这是迄今为止汽车行业最为雄心勃勃的环保计划之一。

据悉，沃尔沃汽车的 2040 环境计划将进一步用实际行动落实 2015 年通过的《全球巴黎气候协定》。巴黎协议旨在遏制全球变暖，把全球温度上升控制在比前工业化时代高 1.5 摄氏度的范围内。除了通过实施行业领先的全面电气化战略来解决尾气排放问题，沃尔沃还将计划通过全球化制造网络、企业运营、供应链以及原材料的回收和再利用等各项措施应对碳排放挑战。

此外，公司还将根据不同业务分别制订有针对性的减排计划，例如此前设定的 “到 2025 年，公司全球销售的新车型中 50% 是纯电动车型”，和 “截至 2025 年，沃尔沃全球所有生产制造基地均实现气候零负荷运营”。

作为 2040 环境计划的重要组成部分，沃尔沃汽车旗下首款纯电动汽车——XC40 纯电动车型也在今日首度亮相。这款具有里程碑意义的 XC40 纯电版将秉承沃尔沃汽车的安全传统和斯堪的纳维亚设计风格，成为业内最安全纯电动汽车之一，它也将成为首款搭载全新谷歌安卓智能车载交互系统的沃尔沃产品。随着 XC40 纯电版未来在全球各个市场的陆续上市，它将有力推动沃尔沃汽车 “2040 环境计划” 的落实。