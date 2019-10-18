首届世界 5G 大会将于 11 月 20 日-23 日在京召开

据人民网报道，首届世界 5G 大会将于 11 月 20 日-23 日在北京亦庄举行。届时，全球信息通信领域最具影响力的科学家和企业家将会齐聚北京亦庄共话 5G 产业发展。据介绍，本次大会以 “5G 改变世界，5G 创造未来” 为主题，将围绕 5G 领域的技术前沿、产业趋势、创新应用等发表演讲和进行高端对话，打造世界顶尖的 5G 合作交流平台。

巴克莱：Apple TV+第一年的用户数量将超过 1 亿

据新浪新闻报道，巴克莱（Barclays）分析师周四在一份报告中估计，苹果即将推出的流媒体服务 Apple TV+可能在一年内吸引逾 1 亿用户。

Apple TV+将于 11 月 1 日推出，每月收费 4.99 美元，提供由苹果资助的原创节目。如果用户买了苹果的新硬件产品，可以免费使用一年。Long 在报告中称，“我们为苹果公司未来 12 个月销售的 2.22 亿台硬件设备建模。假设在第一年购买设备的用户中，约有 50% 会接受这项服务，一年之后用户数量将远远超过 1 亿。”

扎克伯格：曾考虑禁止政治广告但最终没这么做

据新浪科技报道，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，他曾考虑禁止 Facebook 上的政治广告，但最终选择不这么做。

“鉴于政治广告的敏感性，我考虑过是否应该完全停止允许这种广告上线。” 扎克伯格在乔治城大学发表演讲时说道。“从商业的角度来看，这种广告的业务规模很小，不值得为其引起争议。”

扎克伯格称，无论 Facebook 如何处理此事，政治广告都存在着问题。“我认为，当并不绝对清楚该做什么时，我们应该慎之又慎。” 扎克伯格说道，他指出禁止政治广告的一个问题在于，Facebook 并不清楚应该如何划定界线。

欧洲央行称无意封杀 Libra 但要满足最高监管标准

据新浪科技报道，欧洲央行（ECB）执行委员会成员贝诺特 ·科尔（Benoit Coeure）今日表示，全球金融监管机构没有计划禁止 Facebook Libra（天秤币）或其他 “稳定币”，但这些由官方货币支持的数字加密货币必须要符合最高监管标准。

报道称，科尔的这番言论为 Facebook 的数字加密货币计划提供了一丝难得的曙光。自 Facebook 今年 6 月推发布 Libra 以来，该计划一直受到监管机构和政界人士的广泛批评。

当前，欧洲的政策制定者对 Libra 表达出了强烈的反对意见。其中，法国还承诺将阻止 Libra 在欧洲的推出，原因是担心对金融稳定造成影响，并破坏货币主权。

Airbnb 第一季度运营亏损 3.06 亿美元 或影响上市

据新浪科技报道，一份之前并未披露的财务数据显示，旅行房屋租赁平台 Airbnb（爱彼迎）今年第一季度运营亏损 3.06 亿美元，同比增长一倍多。

该报道称，亏损额之所以翻了一番多，在很大程度上是因为 Airbnb 在市场营销方面的投资大幅增加所致。对此，有分析人士称，虽然这些开支可能给 Airbnn 带来大量新业务，但如果随后几个季度出现类似亏损，则潜在投资者可能会感到不安。这就会给 Airbnb 带来一个问题，因为该公司正准备在明年的某个时候上市。

据这份财务数据显示，今年第一季度，Airbnb 的销售和营销开支达到了 3.67 亿美元，同比增长了 58%。该涨幅要高于其他任何类别的涨幅，例如，Airbnb 第一季度的产品研发开支增长了 51%，运营和支持（包括客户服务）开支增长了 30%。