“你知道么？飞机不是顺风起飞的，它是需要在逆风中才能更好的起飞。就像我们在做私人飞机租赁这样鲜有人走的道路，也是逆风而行。” 私人飞机平台 iFlyPlus 爱飞嘉创始人周高洁说道。

很多人认为，私人飞机是这辈子不可能企及的事物。但实际上，包一架私人飞机出行省时省力的同时，费用并没有想象的那么高。价格可能是大家最关心的问题。周高洁给我们答案是包一架飞机，成本在国内可能几十万，飞国际的话可能上百万，但是可以同时承载 15 位乘客，它的用户群体是非常精准的。

“有些人的梦想清单里想体验私人飞机的这一项，还有一些公司高层他们有钱没有时间，我们就想做一键召唤私人飞机的平台，类似于空中的 uber。” 周高洁介绍说，于是他们自主开发私人飞机平台，成立了爱飞嘉 iFlyPlus。2016 年底在苹果商店推出 1.0 版本 App，赋能用户 “一键召唤私人飞机”。iFlyPlus 小程序在 2017 年 12 月上线，直连一手通航飞机卖家；iFlyPlus App 3.0 在 2018 年 2 月，2018 年 4 月陆续在苹果商店及华为商店上线，它是中国第一个智能设备端一键预订商务包机，海岛包机的生活方式 APP，用户可以随时随地搜索、查询、对比、预订、支付私人飞机以及全球超高质感生活方式类产品和圈层活动，目前是排名第一的私人飞机 APP。

与 Uber 的模式相近，iFlyPlus 不拥有任何一架飞机，通过与航空公司合作实现私人飞机租赁服务。目前 iFlyPlus 私人飞机已经打通全球 3200 多架顶级私人飞机资源，130 多种高端通用航空飞行器机型，实现 96880 多条航线搜索，推出 360 多个目的地行程及顶层社交活动。打开 app，用户需要提交乘机人数和乘坐城市，出发日期，它便会自动推送出合适的机型供用户选择，选定机型之后 app 可实现一秒报价的功能。用户下单之后便可以根据私人化的定制，到达附近航站楼由工作人员引导乘坐属于自己的私人飞机。“我们的服务基本上是门到门的服务，就是从客户家门或者公司门到机场到目的地的门口都有我们高定团队去服务。” 周高洁说道。

周高洁介绍，在他们的目标客户中大概分为两类：一类是时间紧张，需要自己掌控行程的公司高管、明星富豪等；一类是对新鲜事物有自己好奇心，想体验或者给家人朋友一段个性化旅程的人。“国内有千万家公司，公司高层在出行中很多时候订不到头等舱，航线不能直达等等，那么我们就会是首选。还有之前一位客户选择我们租私人飞机带女朋友去海岛求婚，也是一件很浪漫的事情。” 周高洁介绍，iFlyPlus 爱飞嘉平台的智能化系统，可以将深度合作的公务机机队使用率提高 10% 以上，同时让用户享受 10%-20% 的优惠。

iFlyPlus 爱飞嘉除了可以租赁私人飞机之外，iFlyPlus 小程序还提供品尚高定活动、全球奢华酒店、米其林餐厅订位等服务，诸如致敬时尚传奇老佛爷的巴黎行程、香奈儿刺绣工坊制作与参观之旅、海外顶级电音节派对等高端活动，成为其会员，还可以定制属于自己的行程。

去年 8 月 8 日，iFlyPlus 宣布成立俱乐部 FlyLuxuryClub，会员为邀请制，会员权益以私人飞机服务为核心，进一步扩展至文化、艺术、娱乐、投资、健康、公益等高净值人群关注的领域，例如会员将随时随地获取私人飞机和高端生活方式有关的资讯，为会员提供全球豪华酒店、别墅、顶级餐厅代订服务，会员可享受全球顶级活动体验机会，由独家旅游师规划的小众精品旅程；iFlyPlus 还会举办派对和高奢品牌邀请等活动，让会员之间实现社交诉求。据介绍目前 iFlyPlus 已经拥有会员数万名，服务过用户近两百万名。

在盈利方式上，周高洁介绍，iFlyPlus 主要有租赁服务、机舱内外广告推广费、服务供应商返点几个方面。据其透露，iFlyPlus 月营收在一千万左右。未来，周高洁表示，iFlyPlus 爱飞嘉将打造以私人飞机为核心的高奢品牌，其本人在此前也在奢侈品行业从业多年，她表示中国本土的高端奢侈品品牌目前还处于匮乏阶段，但科技、人才、市场与消费水平已经为其发展提供了合适的土壤。