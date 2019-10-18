据 3 氪报道，快手的 “3 亿 DAU” 目标被进一步明确和细化。

6 月 18 日，快手创始人宿华和程一笑在全员内部信中表达了对公司现状的不满，并给出了 “战斗” 的明确目标：2020 年春节之前，3 亿 DAU。自此，一场在内部被称作 “K3” 的战役正式打响。

如今 4 个月过去，K3 战役的目标发生了细微调整，3 亿 DAU 的目标被进一步拆分——春节前 DAU 峰值突破 3 亿，春节后三个月 DAU 平均值达到 3 亿。

并且，K3 战役的关键策略也被明确：一是依靠极速版，二是依靠春晚红包。

今年 8 月，快手上线 “快手极速版”，采用与趣头条相似的网赚模式，主攻下沉市场，上线 20 天达到千万 DAU，增长迅速。

据了解，极速版已经成为快手达到 K3 目标的重要途径之一，也就是说极速版的 DAU 将被并入 3 亿目标，这将减轻快手主 App 的增长压力。截至目前，极速版的 DAU 已经达到 2500 万左右，但其用户与快手主 App 用户有一定重合度。

从 2016 年开始，春晚红包就成为了各大互联网公司产品拉新的重要战场，微信、支付宝、百度等是过去几年的主角。据 36 氪了解，今年快手春晚红包的一大目标是——保证留存。红包拉新一直以来的困境便是能带来短期的快速增长，但解决不了长期留存问题。所以这一次，快手在内部格外强调这次合作的内容质量，希望保证春晚红包活动的后期留存，并以将 “节后三个月 DAU 平均值达到 3 亿” 作为 K3 的重要目标之一。