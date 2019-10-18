电改变了人类的生活。而现在，人们在生活的方方面面都离不开电，好用的手机也是如此。倘若手机没有电，就会造成一定的精神焦虑。而 OPPO，恐怕是这个市场上最把 “电” 当回事的手机厂商，它敢想也敢做。你甚至可以说，OPPO 在 Reno Ace 中，把充电也当成一种美学，做到了极致。而解除了充电焦虑之外，Reno Ace 也没有忘记其它功能的加持，尤其是在手机电竞上的着重点墨，使得这款机型保持了综合的高水准，用起来可谓是愉悦到位。

首先是处理器。做为一款手机的核心，而且是同期的市场担当，必须采用当下最热的高通年度旗舰芯片骁龙 855 Plus。采用 7nm 工艺制程，搭载第四代 AI 处理引擎，最高运行频率 2.96GHz。超频版 AdrenoTM 640 GPU，3D 图像处理能力更强，游戏体验更好。而为了解决大型游戏的存储问题，最高 12GB+256GB 组合，加上 LPDDR4x+UFS 3.0，随机、连续读写速率整体提升，运行游戏更加流畅。

对于游戏玩家关心的散热问题，Ace 也考虑到了，其加入了冰碳恒冷散热系统。对于游戏玩家来说，还要搭配良好的音效和反馈。其支持 Dolby Atmos 杜比全景声，采用线性马达，定制化调试多达 65 种波形，可以有比较好的游戏体验。

正常情况下，微距镜头表现，焦点处影像清晰锐利，周边虚化到位。

广角模式下，可以充分收纳广域影像范围，为拍照创作带来更多选择。

再来看下相机的硬件配置。首先是 4800 万像素的索尼 IMX586 摄像头，f/1.7 光圈；1/2.0 英寸传感器，传感器面积更大。其次是 1300 万直立式长焦镜头，1/3.4 英寸感光面积 f/2.4 光圈；800 万广角镜头，1/3.2 英寸感光面积，为用户提供 116°广角摄影；200 万黑白镜头，新增定制专有的复古风格滤镜，基于现有的人像风格滤镜做补充，进一步形成 OPPO 独特的人像风格。

从实际拍摄体验来看，这款相机秉承了 OPPO 一贯的拍照水准。在光线好的情况下，可以拍得非常细致的图像，尤其是广角，成像率比较高，给用户带来的大画面很有震撼感。在光线不好，尤其是夜景的时候，能利用 AI 引擎可以实现 AI 降噪+HDR，夜拍模式的处理时间缩短为 2- 2.5s。

软件方面的使用体验来看，因为有了 90Hz 电竞屏，触控采样率 135Hz 的屏幕支持，使得桌面响应速度提升 23.4%。整体触控感觉更流畅。尤其是在翻页和滚动的时候，你会发现更为细腻的阅读体验。另外，对人性化的 Breeno 虚拟个人助理进行了升级。新增美食+外卖联动，可直接语音点外卖、导航订餐联动等。

值得一提的是，Reno Ace 标配多功能 NFC，手机公交卡支持 200 多个城市的地铁公交，支 持 OPPO Pay 和公民网络电子身份标识 (eID)，同时支持非加密的、频率为 13.56MHz 的门禁卡。让你不论是公交、门禁，还是购物、安检，一部 Reno Ace 就能满足你全部的需求。

在充电速度上。应该来说是 Reno Ace 最大的杀手锏。65W SuperVOOC 2.0 是 OPPO 闪充技术的再次升级，首次使用了高频高效的 GaN(氮化镓) 功率器件，适配器体积 缩小，Reno Ace 搭配了目前市面上体积最小的 65W 适配器。室温 25 摄氏度环境下，30 分钟充满等效 4000mAh 电池容量。这就意味着，你基本上可以忽略充电宝的需求了。具体来讲，你甚至可以看到充电数值一直攀升。

在游戏体验上，OPPO 也下了功夫，有点电竞手游高端硬件的感觉。首先是 90Hz 电竞屏支持 QQ 飞车、王牌战 士、穿越火线、堡垒前线、量子特工、笑傲江湖六款游戏。用户在使用 Reno Ace 游戏时，屏幕中再不会出现拖影现象，同时屏幕延迟也变得更低，能够获得更为出色的游戏体验。另外，Reno Ace 也是《和平精英》职业联赛第一赛季赛事官方指定用机。

总体来说，Reno Ace 是款可以信赖的机型，快速充电再加良好的做工，极佳的使用体验，用起来有一种舒适感。