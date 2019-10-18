AI World 2019 世界人工智能峰会

18 日，作为 2019 中关村论坛平行论坛的 AI WORLD 2019 世界人工智能峰会将举行。峰会以 “用 AI 元力重启未来” 为主题，向全世界展示中国人工智能学术及产业的高水准，并围绕人工智能芯片、开创生态、AI 技术趋势等展开思想交锋。记者获悉，海淀区政府将是这场论坛的主办方之一。

举办这个论坛，海淀区主要是考虑围绕构建人工智能创新生态，打造人工智能原创中心和产业高地，建设北京国家新一代人工智能创新发展的试验区。峰会还将发布 2019 年 AI Era 创新大奖及 AI 开放创新平台。

特斯拉上海超级工厂正式通电

10 月 17 日，作为上海有史以来规模最大的外资制造业项目，特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来又一重要里程节点——为该工厂生产运营供应电能的 220 千伏电力配套项目首条线路正式送电，标志整个特斯拉超级工厂项目进入投产前的冲刺阶段。

特斯拉上海超级工厂 220 千伏电力配套共涉及新建电缆排管 16.7 公里、新敷设 220 千伏电缆 55 公里，现阶段可提供工厂投产初期所需 4 万千伏安用电容量，远期将满足总计 32 万千伏安的设计用电需求。

Airbnb 一季度运营亏损 3.06 亿美元

据外媒报道，一份未被披露的财务数据显示，今年一季度，Airbnb 的运营亏损达到 3.06 亿美元，同比增长了一倍多。

Airbnb 此前宣布将于 2020 年上市。市场认为，如果 Airbnb 明年上市，它将面临更多投资者对亏损科技公司的质疑，因为如今投资者对 “烧钱” 的科技公司越来越谨慎。美国打车软件 Uber 和 Lyft 的 IPO 出现问题，有部分原因是投资者担心两家公司都无法盈利，而近日，美国共享办公平台 WeWork 也不得不因类似问题放弃 IPO。

京东物流称将补贴 3 亿给员工

网易科技讯 10 月 18 日消息，双十一到来之际，京东物流宣布升级 “321 一线人才建设项目”，未来 5 个月补贴 3 亿给一线员工，以进一步激励一线员工，全方面保障员工福利。

据了解，未来 5 个月，京东物流将针对一线仓储、分拣员工及快递员提供近 3 亿补贴与激励。其中，额外投入 1.38 亿的业务高峰期补贴，对一线仓储和分拣员工给予持续 5 个月的补贴激励。同时每月新增 3,000 万，用于快递员多劳多得的绩效激励。

Juul 宣布在美国停售调味电子烟

蓝洞新消费报道，10 月 18 日消息，据全球最大的电子烟品牌 JUUL 官方网站公告显示，JUUL Labs 新任首席执行官 KC Crosthwaite 在美国当地时间 10 月 17 日宣布自上任以后的另一项整改行动，暂停在美国销售非烟草，非薄荷类香料（芒果，奶油，水果和黄瓜），以等待 FDA 审查。

JUUL 称，鉴于对电子烟行业的信任度不足，我们认为 FDA 的 PMTA 流程及其适合保护公众健康的标准是评估这些产品在帮助成年吸烟者远离可燃香烟的过程中可以发挥的作用的最佳方法。