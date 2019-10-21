年轻人都想用好的产品，但口袋中的预算并不是相当充裕。这个时候，智能手机市场就出现一个真空，那就是既想要优秀性能、配置不低，同时又让人可以小压力购买的机型。realme X2 Pro 刚好填补了这个需求。

首先来讲性能。性能自然是和处理器密切相关。realme X2 Pro 搭载的是高通骁龙 855 Plus 旗舰平台，有了这个芯片保证，就坐实了一线阵营的位置。再加上 LPDDR4X + UFS 3.0 的硬件规格组合，使得你在游戏和娱乐上，基本无忧。

再讲下用户担心长时间游戏的散热，夏天烫手的问题。该机还搭载了 VC 液冷+超导碳纤维多重方案，VC 液冷面积为 1373 平方毫米，同时叠加了超导碳纤维、多层石墨片等高效散热材质，100% 全覆盖核心发热源，使得其性能在长时间使用依然有保障。而 realme X2 Pro 背部的做工，又有着不错的肌肤触感，而视觉效果也极具高级感，一点都不像是 2000 以下的做工，可以和市场主流机型相媲美。

电池方面。其采用了 4000mAh 电池，为了达到快速的充电体验，配置了升级版的 50W 的高功率 SuperVOOC 闪充。从 0% 到充满，总耗时 35 分钟左右，也符合年轻人的需求。另外，还支持边玩边闪充，速度 4 倍于普通快充。这样的电池设计，在这个价位段的手机当中，算是难得了。

屏幕方面。采用的是一块 6.5 英寸的 90Hz 三星 Super AMOLED 流体屏，支持 DCI-P3 色域显示和 HDR10+，色彩和细节都比较到位，不逊色于其它旗舰机。而别家旗舰机的 90Hz 也在这款机子上得到体现。在触控和滑屏方面，非常跟手，这显然给其它品牌的机型带来了压力。

拍照体验上来看，realme X2 Pro 的四摄保有了足够高的成像质量。它的摄像头组合是时下主流的四摄组合，由 6400 万主摄、800 万超广角、1300 万长焦以及人像镜头所组成。完整覆盖了从超广角到长焦的全焦段，实现了全场景的拍摄覆盖。

在夜景或者弱光的环境下，realme X2 Pro 拍摄体验也不示弱，在确保画面足够亮度成像的同时，还让噪点得到了抑制，暗部细节也表现到位。在夜间拍景，效率也比较高，这是通过 AI HDR+、以及降噪算法共同实现的。

考虑到它的售价只要 2699 元起，因此 realme X2 Pro 应该会进入年轻人选购新机的热门清单行列。