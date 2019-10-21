Facebook 调整天秤币计划

腾讯科技讯 Facebook 六月份对外宣布将会在明年年中发行数字货币天秤币，在全世界引发了监管部门的质疑和许多国家的坚决反对，四分之一的创始会员已经退出。面对越来越多的质疑声，Facebook 方面不得不开始调整天秤币计划。

据外媒最新消息，Facebook 相关负责人 10 月 20 日表示，他们可能会发行基于单一法定货币的天秤币，而不是最初提出的和一揽子法定货币挂钩的天秤币。

苹果视频服务一年可为苹果创收 60 亿美元

腾讯科技讯 再过十天左右，美国苹果公司的网络视频服务将正式上线，这是苹果进入互联网内容服务领域的最新动作。据外媒最新消息，一名分析师日前在报告中表示，苹果视频服务明年有望给公司带来 60 亿美元的新增收入。

据国外媒体报道，苹果公司计划明年服务业务的收入达到 500 亿美元，其苹果视频服务的推广可能是实现这一目标的关键。该公司目前将苹果视频服务免费赠送给购买新设备的消费者（赠送期一年）。日前，巴克莱银行分析师蒂姆·朗预计，如果苹果公司在未来 12 个月保持促销活动，明年网络视频服务将获得一亿会员。

任正非：华为今年收入预期下降

C114 讯谈及实体清单对于华为今年收入的影响时，华为创始人、总裁任正非近日接受美国 CNBC 专访时表示：“我们比今年的计划下降可能不超过 100 亿美金，对我们的打击和影响大大缩小。”

据了解，今年年初华为制订的销售计划是到 1350 亿美元，而在遭遇美国禁令、被列入实体清单之后，华为预计其收入今年可能下降到 1000 亿美元左右，也就是比今年原计划收入预期下降 300 亿美元左右。

特斯拉：量产版新 Roadster 超跑全方位碾压原型车

IT 之家 10 月 21 日消息 特斯拉以生产初代 Roadster 电动跑车起家，两年前该公司推出了新款 Roadster 电动超跑，但目前还没有进入量产。

特斯拉曾承诺二代 Roadster 电动超跑拥有疯狂的性能，包括 0-60 英里/小时的时间为 1.9 秒，最高时速超过 250 英里/小时，每次充电可行驶 620 英里。

特斯拉首席设计师弗朗兹·冯·霍尔兹豪森在接受 Ride the Lightning 采访时透露，量产版本将比原型车更出色：“它将比我们发布时的产品在各方面更好。”

共享充电大幅涨价

近日，多家媒体报道，共享充电宝已告别 “一元时代”，租金甚至涨至 8 元每小时。蓝鲸 TMT 记者对此展开调查，发现在不同地区、不同场所、不同店铺，共享充电宝的收费标准均不相同，在其发展扩张的过程中，已经历多番涨价。

共享充电宝与共享单车一样，都是伴随着共享经济的浪潮而起，但发展至今，两者所处的境地已然不同。与共享单车企业普遍亏损不同的是，共享单车经过 “百电大战” 的多番洗牌后，目前已形成 “三电一兽” 的市场格局；业内人士表示，共享充电领域的几家头部企业陆续实现了盈利。