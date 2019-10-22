OPPO 有了高端机型 Reno Ace，那么中端价位的市场由谁来捍卫? 这就需要当担者。而这员虎将，必须正视市场激烈的竞争，还需要自身要有过硬的本领，才能当担得起这份责任。OPPO K5 富有信心地从后台走来。

先来看做工。OPPO 一贯精致的工艺在 K5 上面得到体现。从外观上来看，这款机型的质感很高端，没有平价的感觉。尤其是后盖的涂装，一种渐变色带来的视觉愉悦感，给这款机子的档次升级了不少。另外，OPPO 将文字放在了不对称的位置，这有一点新潮的感觉。

在性能方面，OPPO K5 将处理器升级为骁龙 730G，8nm 工艺制程加上两颗 A76 大核和六颗 A55 小核，既保证了性能，又能将功耗控制的很好。从使用的整体流畅性来看，没有感觉到卡顿，长时间游戏情况下，手机的发热也比较轻微。

正常模式拍的的照片

广角模式拍得的照片

微距模式，背景虚化功能到位，焦点处清晰锐利

在相机方面，也不将就。主摄直接采用了目前像素最高的 6400 万像素镜头，并且拥有一颗 800 万像素超广角镜头以及一枚黑白风格镜头和一枚复古人像风格镜头。从实际拍摄效果来看，成像比较快速，同时照片的细节很锐利。在光线好的情况下，能够捕捉到极佳的照片，尤其是广角模式，让人眼前一亮。

人性化方面。OPPO K5 搭载 OPPO 自主研发的网络加速技术 Link Boost 2.0，可同时连上一个 2.4GHz WiFi、一个 5GHz WiFi，实现网速倍增。更重要的是，OPPO K5 支持全功能 NFC，支持全国 150+个城市的地铁公交，可以实现非加密门禁卡、OPPO Pay 和电子身份认证等。

OPPO K5 使用了 OPPO 最新应用的 VOOC 闪充 4.0 技术，最高充电功率可达到 30W，采用定制 MCU 充电管理芯片，搭配 BMS 电池管理芯片，能够进一步提高充电效率。根据官方给出的数据显示，OPPO K5 只需要 30 分钟就可以充到 67% 的电量，充满手机只需要一个小时左右。从实际使用体验来看，充电速度符合快的预期，在市场上同价位段的机型很少能够跟上这个卖点。

总的来说，这是款相当实惠的高品质机型。对于 OPPO 来说，这也是为年轻人准备的一款性价比之选，相信市场会给出认可的答案。