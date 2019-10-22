51 信用卡创始人孙海涛发文致歉

10 月 21 日，杭州警方对 51 信用卡有限公司委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。

22 日上午，51 信用卡 CEO 发布公开信称，昨日公司配合调查一事，引起了大家的关注，也给社会舆论带来了不好的影响，对此自己和团队非常的自责。

据悉，上述风波是因为 51 信用卡管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害，孙海涛表示非常抱歉。

雷军称明年小米推 10 款 5G 手机

10 月 22 日消息，针对之前雷军透露的 “小米明年计划推出超过十款以上的 5G 手机，覆盖中高端的所有价位。” 言论，荣耀掌门人赵明回应称，5G 手机抢占市场单纯堆数量没有任何意义，华为在 5G 上处于相当领先的水平。

赵明透露了荣耀 5G 手机未来的计划，即将下个月推出 V30，至于是否推出 5G 手机的数量，还是要看市场的需求和节奏，如果只靠数量去抢占市场，最后可能出现的结果是，没有爆款产品，也难给用户留下印象。

乌镇时间进入第二天 5G 成新贵 AI 论坛依然爆满

今年，世界互联网大会来到第六个年头，互联网世界的迭代瞬息万变，今年的主题是 “智慧互联 开放合作——携手共建网络空间命运共同体”，这样的理念在 20 多个分论坛之中一以贯之。

5G 成为互联网的新贵，几乎无处不在，逢人必谈，AI 则依旧独领风骚，看它分论坛排起的长龙便可知一二，两个热门技术话题，共同组成的就是 “共同体” 的概念，就像弥漫乌镇的桂花香飘向这里的每个角落。

大家更加拥抱开放，也在着眼落地的同时着眼未来，大咖们思想的连接、碰撞、升级在大会第二天持续发酵！

无人机制造商亿航已向 SEC 秘交招股资料

据 IPO 早知道消息，中国最无人机制造商亿航已经向 SEC（美国证监会）秘密递交招股资料申。摩根士丹利近日正在安排亿航方面通过试水机制接触潜在投资者。若进展顺利，亿航将于今年第四季度完成挂牌。

根据统计，亿航的融资规模在 4000 万美元，如果对比同行业的大疆来看，两家公司在 2015 年的融资规模是差不多，但是到了 2018 年大疆融资了 10 亿美元，在消费级市场已经分出胜负，进入行业深水区之后从业者们需要充足的弹药应对挑战。

传 16 英寸 MacBook Pro 将于本月底推出

网易科技讯 10 月 22 日消息，据国外媒体报道，被业内广泛传闻的苹果 16 英寸 MacBook Pro 将于 10 月底面世。这意味着苹果很快将对外公布该产品的消息。

据中国台湾媒体 DigiTimes 援引供应链消息来源报道称，台湾制造商广达电脑 (Quanta Computer) 已经开始批量出货 16 英寸 MacBook Pro，供应链消息人士预计，该产品将配备更可靠的剪刀脚键盘（scissor keyboard），并且是超薄边框设计，搭载英特尔最新推出的 Coffee Lake Refresh 或者 Ice Lake 处理器。不过，英特尔尚未宣布适合高端 MacBook Pro 的 Ice Lake 芯片。