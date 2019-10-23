10 月 23 日消息，酒店行业轻连锁企业 H Hotel（原 H 连锁酒店）日前对外发布品牌中文名 “你好酒店”，未来将致力打造成为世界级品牌公司。这是该公司成立至今，首度揭晓品牌中文名称。

你好酒店创始人兼 CEO 夏青宁透露表示：“‘你好’ 是全世界使用频次最高的词汇，是无论你在哪里，进入酒店后听到的第一句话问候。同时，坚持为旅行者提供干净不贵的住宿服务，也是我们的核心价值观，‘你好’ 恰恰能传递出我们对旅行者的重视、热情与关怀。”

“你好酒店” 是由华住集团和 IDG 资本投资的新型酒店管理公司，兼具专业酒店管理经验和互联网技术基因。除了推出 “新店长模式” 解决单体酒店缺少专业管理人才的难题外，你好酒店还以华住成熟的 IT 系统为基础，针对轻连锁模式进行创新迭代，推出了一整套酒店智能解决方案，包括飞燕系统、招财猫 PMS，八爪鱼中枢平台等，帮助单体酒店降低运营成本、提高效率。

官网数据显示，截至目前，你好酒店已经进驻全国 200 多个城市，合作 1300 多家酒店。 据夏青宁透露，与你好酒店合作后，单体酒店平均入住率从 60% 提升到了 70%-75%，RevPAR 平均提升 20%。