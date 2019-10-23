荣耀日前在北京正式发布 2019 年度旗舰荣耀 20 系列的收官之作——荣耀 20 青春版。这是一款主打 “颜价比”，瞄准年轻用户、特别是女性用户的潮品新机，共有 4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB 四个版本，价格分别为 1399 元、1499 元、1699 元、1899 元，提供冰岛幻境、蓝水翡翠、幻夜黑三种配色。

新一代光学屏幕指纹

外观方面，荣耀 20 青春版搭载一块 6.3 英寸的三星 AMOLED 屏幕，对比度高达 70000:1，机身重量 172g，厚度控制到了 7.7mm，机身宽度也缩减至 73.2mm，达到了 20:9 的修长比例，整体更加纤薄、轻巧。荣耀 20 青春版还保留了 3.5mm 耳机接孔，并配有冰岛幻境、蓝水翡翠、幻夜黑三种配色，每种配色均采用不同工艺。

荣耀 20 青春版搭载了业界最新一代光学屏幕指纹技术，与上一代产品相比，荣耀 20 青春版的解锁时间提升 5%，成功率提升 7%，感光面积提升 33%。与此同时，支持屏幕指纹支付，全面覆盖支付宝、微信。指纹解锁之外，还提供人脸识别解锁，与以往不同的是，此次加入了双人脸识别，能够录入两张不同面孔，并支持闭眼防解锁和暗光解锁。

4800 万超广角夜拍三摄

荣耀 20 青春版配备 4800 万超广角夜拍后置三摄，包括 4800 万像素主摄像头、800 万像素超广角摄像头（120°的广角）、200 万像素景深摄像头，前置 1600 万 AI 摄像头，支持 AI 裸妆美颜和人像光斑，带来千人千面的自拍效果。

据极光大数据调研报告显示，用户拍照时间多集中于 18：00 至 20：00，夜拍能力成为当前消费者的主要诉求。为此，荣耀 20 青春版除硬件上搭载 1/2 英寸超大传感器，f/1.8 超大光圈，软件上还适配了 “猫头鹰” 夜拍算法以及复合降噪防抖技术的 AIS 手持超级夜景 2.0，提升用户夜拍体验。

荣耀 20 青春版量身定制了一枚 4000mAh 的大电池，容量相比上一代提升约 17.5%，官方数据称，配合 AI 智慧节电技术，荣耀 20 青春版能够实现通话 40 小时，在线追剧 16.7 小时，听音乐 100 小时，待机时间 20.8 天的超长续航。此外，荣耀 20 青春版标配 20W 快充，30 分钟即可充电到 53%。

基于鸿蒙 OS 的加速引擎

在系统流畅性方面，荣耀 20 青春版通过方舟编译器、EROFS 超级文件系统、全场景加速引擎等多核共同发力，实现流畅体验。其中方舟编译器解决了安卓系统边翻译边编码的低效，EROFS 超级文件系统让随机读性能提升 20%，并能节省 14% 系统空间。基于鸿蒙 OS 的全场景加速引擎，带来 18% 应用启动速度提升，31% 系统操作流畅度提升。

售价方面，荣耀 20 青春版 4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB 四个版本价格分别为 1399 元、1499 元、1699 元、1899 元，其中 6GB+64GB、6GB+128GB、8GB+128GB 等三个版本将于 10 月 25 日 10:08 在全平台正式开售，而 4GB+64GB 将于 11 月 11 日 00:00 开售。另外，此次发布会上，荣耀 xSport PRO 运动蓝牙耳机和荣耀手环 5i 也正式亮，售价分别为 399 元和 159 元。