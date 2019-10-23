英特尔对软银旗下投资公司提出反垄断诉讼

10 月 22 日，英特尔本周对软银旗下一家投资公司提起反垄断诉讼，指控该公司囤积专利，以多起诉讼阻碍科技公司的发展。

这起诉讼于周一提交给圣何塞加州北部地方法院。诉讼称，2017 年软银以 33 亿美元收购的 Fortress 投资集团获得了 1000 多项美国技术专利的控制权。Fortress 及其控制或拥有的其他公司起诉英特尔，称自 2011 年以来生产的几乎每款英特尔处理器都侵犯了这些公司从恩智浦半导体获得的专利权。诉讼显示：“Fortress 试图扭转公司业绩，使其符合软银的投资额，而该公司采用的一种方式就是加大对专利权的主张。”

扎克伯格承认脸书并非天秤币的 “理想信使”

10 月 23 日，鉴于 Facebook面临的持续批评，该公司 CEO 马克·扎克伯格计划在国会面前承认，Facebook 并不是其天秤币（Libra）加密货币项目的 “理想信使”。

在周二准备的证词中，扎克伯格计划告诉立法者，他支持将天秤币的推出时间（目前定于 2020 年中期）推迟到美国监管问题得到完全解决之后。他还将补充说，天秤币的目的是促进汇款，而不是与主权货币竞争或影响货币政策。扎克伯格定于周三在美国众议院金融服务委员会作证，预计他将在此面临立法者提出的尖锐问题。这些议员对 Facebook 为打造全球数字货币所做的努力以及为挺进金融服务领域所做的其他尝试持谨慎态度。

传美国多州总检察长计划下月开会商讨谷歌反垄断

北京时间 10 月 23 日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，正在调查谷歌的美国各州检察长计划下个月在科罗拉多州举行会议，讨论对这家搜索巨头的商业行为是否违反反垄断法。此次会议计划于 11 月 11 日召开，与本周在纽约举行的一次会议类似，当时有来自司法部和联邦贸易委员会（FTC）的各州和联邦执法人员共同讨论了他们对 Facebook的调查。

另一位消息人士说，此次会议将涉及组织问题，很可能是与该调查相关的一系列长期会议中的一个。

Facebook 广告副总裁离职 曾陷政治风波

据国外媒体报道，Facebook公司负责广告业务的副总裁罗布·戈德曼（Rob Goldman）已经于周二宣布，他将会离开这家社交媒体巨头。戈德曼在一条推文中写到：“在 Facebook 工作了 7 年多之后，今天将会是我在这里的最后一天。我今后最想念的将会是这里的人们，他们都是我所见到过的最聪明、最有天赋的人。我祝愿他们在各自重要的工作上一切都好。”

戈德曼的 LinkedIn 资料显示，他于 2012 年加入 Facebook，作为增长团队的一员。之后他被提升为产品、广告和页面总监，并且在 2014 年晋升为副总裁。

Uber CEO：公司未来十年的希望在于印度和非洲

10 月 22 日晚间消息，据国外媒体报道，虽然 Uber 在中国和东南亚等市场开展业务时遭遇挑战，但该公司还是将未来十年的增长押注在印度和非洲等发展中国家市场。

Uber CEO 达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）今日向记者表示，印度是一个竞争非常激烈的市场，消费者要求很高，但其 “盈利潜力” 也在提升。科斯罗萨西说：“如果要看 Uber 未来 10 年的增长趋势，那将由印度、非洲和中东等市场定义，而不是美国和欧洲等发达国家市场。”

当前，美国是 Uber 的最大市场，但面临着 Lyft等竞争对手的强劲挑战。今年第二季度，Uber 总营收 31.66 亿美元，同比增长 14%。但净亏损 52.36 亿美元，同比增长近 500%。